Un flirteo desencadena otra agresión a las puertas de la conflictiva discoteca Garden de Zaragoza

Dos jóvenes se sentarán este viernes, 23 de febrero, en el banquillo de los acusados por otra violenta agresión registrada a las puertas de la discoteca Garden, ubicada en la avenida de San Juan Bosco de Zaragoza y epicentro de algunos de los últimos enfrentamientos entre bandas latinas. Pero nada tuvieron que ver estos hechos con la eterna rivalidad entre estos grupos. De hecho, parece que el detonante de la agresión fue el flirteo de uno de los acusados con la mujer de la víctima, a la que tendieron después una emboscada a la salida del local.

Los hechos se remontan a la madrugada del 7 de febrero de 2022, cuando el denunciante y su pareja disfrutaban tranquilamente de una noche de fiesta. Sobre las 5.00, el hombre vio que un individuo se acercaba a su mujer y empezaba a insinuarse, por lo que le llamó la atención. La cosa no fue entonces a más, pero el encontronazo iba tener consecuencias. De hecho, cuando una hora más tarde la pareja abandonaba la discoteca, se desató una refriega que acabó con la víctima en urgencias y que ahora podría llevar a prisión a dos de sus cuatro atacantes.

El hombre, que entonces tenía 39 años, fue atacado con una botella de cristal. Al golpearle con ella en la cabeza, perdió el equilibrio y cayó al suelo, donde siguieron dándole golpes y patadas. Según el parte médico, la víctima sufrió hasta cinco heridas inciso contusas en la frente, el cráneo y la zona lumbar, así como un esguince de tobillo, lesiones de las que tardó 20 días en recuperarse y que le dejado varias cicatrices.

Según la Fiscalía, el presunto autor del botellazo fue José Miguel R. R., de 28 años, para el que ahora solicita una condena de tres años de cárcel. Los agresores fueron cuatro, pero la víctima solo pudo identificar a dos: el ya mencionado y Deyner C. R., de 30 años y origen colombiano. Los dueños de la discoteca Garden facilitaron las grabaciones efectuadas por las cámaras de seguridad colocadas a las puertas del establecimiento. Y aunque estas sirvieron para esclarecer lo ocurrido, no fue posible poner nombre y apellidos al resto de implicados.

Cuatro jóvenes agreden a un cliente de la discoteca con el que uno de ellos había tenido un enfrentamiento una hora antes.

La Policía Nacional pudo constatar que el segundo identificado, Deyner C. R., arrastraba antecedentes por delitos violentos. Es más, ya había sido condenado en diciembre de 2017 a dos años de cárcel por un delito de lesiones. Sin embargo, no llegó a pisar la cárcel de Zuera, ya que se le suspendió la condena por un periodo de cuatro años con la obligación de no volver a delinquir. Por suerte para él, ese plazo expiraba el 17 de enero de 2022, solo tres semanas antes de que se produjera esta nueva agresión en la Garden. Ello le evitó tener que cumplir esa primera condena, pero podría costarle ahora un castigo mayor, ya que la Fiscalía pretende que se le aplique la agravante de reincidencia y ha solicitado una pena de tres años y medio.

Las defensas, a cargo de los letrados Carmen Sánchez y José Luis Sancho, consideran que no hay pruebas para condenar a sus clientes y solicitan la absolución. En el caso de Deyner C. R., su letrado reconoce que el joven se encontraba aquella madrugada en la discoteca, pero asegura que él y un amigo se limitaron a “intentar separar” a las personas que estaban riñendo a las puertas del establecimiento.