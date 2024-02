El TSJA revoca la condena por abusos sexuales a un profesor de piano de Zaragoza

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha absuelto por inconsistencia en las pruebas a un profesor de piano de Zaragoza del delito de abuso sexual continuado a un menor al que le daba clases por el que la Audiencia Provincial de Zaragoza lo había condenado en el mes de julio pasado a cuatro años de cárcel. Considera que las declaraciones del niño, que tenía 12 años cuando supuestamente comenzaron los tocamientos, carecen de verosimilitud y coherencia, y que caen en contradicciones. Éstas “no son anecdóticas, sino que afectan a aspectos relevantes y no pueden ser consideradas como meros olvidos”.

También se indica que los testigos no aportaron datos relevantes que corroborasen los del denunciante. Explica el TSJA que la Audiencia en su sentencia no argumentó razones significativas para atribuir valor a las pruebas periciales de las acusaciones y desechar las de la defensa y concluye que "no puede estimarse que exista suficiente prueba de cargo para destruir la presunción de inocencia".

Según denunció el menor, a partir de mayo de 2018, durante las clases de piano que recibía en un centro musical, el ahora absuelto le tocaba los genitales, lo que le producía ansiedad. Tras tres años, el profesor recomendó al que era su alumno que dejase la academia al notar que se había estancado. Lo mismo hizo su padre, contra el que el menor presentó una denuncia en octubre de 2020 por maltrato y porque quería irse a vivir con su madre.

Fue entonces cuando el joven relató a su hermano mayor y a su madre los supuestos abusos. Tardó diez días en denunciar por no querer perjudicar a su profesor y por tener reticencias a hablar de ello.

Contra la resolución del TSJA cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.