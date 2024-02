Vox propone aumentar a 70 kilómetros por hora la velocidad en los tramos de tres carriles del Tercer Cinturón de Zaragoza

Vox propondrá incrementar a 70 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en los tramos de tres carriles del Tercer Cinturón (Z-30). En los dos de la derecha seguirían sin poder rebasarse los 50, pero el tercero permitiría a los conductores ‘ganar’ 20 kilómetros más.

La formación trasladará la iniciativa a la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, en el marco de la negociación de la nueva ordenanza. “La medida no es nueva, la propuso en su día Eloy Suárez. Daría opciones a las personas que lo necesiten; podrían superar los 50 km/h sin verse penalizadas”, asegura el portavoz de la formación en materia de movilidad, David Flores.

Se trata, no obstante, de un incremento que no permitiría el reglamento de circulación actual, que establece que en las vías urbanas de dos o más carriles por sentido.

El PP necesitará más ‘síes’ que ‘noes’ para sacar adelante la normativa. Le bastaría, por tanto, la abstención de Vox, PSOE o ZEC. No obstante, Gaudes ha recalcado en repetidas ocasiones que su intención es aprobarla “con el mayor consenso posible” y que cualquiera de los aspectos recogidos en el borrador del anteproyecto está “abierto a negociación”. Para los de Julio Calvo son “muchos” los puntos a mejorar. Prohibir aparcar motos en las aceras -una medida con la que el equipo de Natalia Chueca busca hacer de Zaragoza una ciudad más amable y accesible para el peatón- es uno de ellos. “Una norma tiene que solucionar problemas, no crearlos. La actual lleva décadas sin generarlos, así que no nos valdría una prórroga. Eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Hay barrios en los que no hay plazas suficientes”, dice en relación a los 12 meses de moratoria que figuran en el texto actual.

Para Flores, el borrador contempla aspectos que “podrían comprometer gravemente la seguridad vial e integridad de ciclistas y peatones”. El concejal no entiende, por ejemplo, que se deje la puerta abierta a que las bicicletas circulen en doble sentido en calles de sentido único o que las que vayan en sentido contrario “mantengan la prioridad ante vehículos con motor que vayan en el sentido de la vía”. “Podría dar lugar a situaciones de altísimo riesgo, nos parece una barbaridad. En caso de accidente, ¿tendría la culpa el conductor?”, se pregunta el edil, que trasladará todas estas cuestiones a la titular del área la próxima semana, cuando se producirán los primeros contactos con los grupos.

A juicio de Vox, el texto presentado “se limita a prohibir y, excepcionalmente, permitir, cuando debería ser al revés y limitar las prohibiciones a casos excepcionales y justificados”. La formación tampoco comparte que se promueva la cota cero en las calles de la ciudad y que, en los colegios, se apueste por “itinerarios segregados mediante acera a cota superior a la de la calzada o barreras de protección resistentes al impacto de vehículos”.

Otra de sus quejas radica en el, a su juicio, “orwelliano” control que se pretende hacer al tráfico privado. “La ordenanza habla de cámaras, radares de tramo, lectores de matrícula y foto-rojos… Todo eso cuesta un dineral. ¿Para esto sí hay dinero y no para ampliar la gratuidad del transporte público hasta los 14 años?”, señala.

Para el concejal, la nueva normativa se tendría que haber centrado “en la movilidad”, ya que, según dice, las referencias a la salud y el medioambiente hacen que todo sea “un batiburrillo”. Flores también duda de los llamados carriles multiuso, pensados para ser utilizados por diferentes tipos de vehículos en diferentes tramos horarios o días de la semana. “Nosotros en su día propusimos que los carriles bus y taxi pudieran ser utilizados por motocicletas y vehículos de alta ocupación como ocurre en Madrid, Sevilla, Vigo o Santander, donde han conseguido disminuir el número de accidentes con motos. Lo que aquí se propone no ordenaría la movilidad, sino que restringiría más el tráfico y generaría más estrés y frustración”, indica.