Casas baratas prefabricadas en Zaragoza para entrar a vivir por menos de 35.000 euros

El incremento del precio de la vivienda tradicional ha desembocado en varios cambios en el mercado inmobiliario. Uno de ellos ha sido el importante auge de las viviendas prefabricadas o modulares, que pueden instalarse en muchos terrenos y los plazos con respecto a las obras de toda la vida se acortan de sobremanera, además de que el precio, como es lógico, es menor.

La construcción de este tipo de viviendas se debe llevar a cabo en un terreno urbano. Es decir, aquel que cuenta con todos los permisos y características para poder edificar en él. Esto permite acceder a redes de abastecimiento, suministro eléctrico y acceso rodado para poder tener todas las garantías de habitabilidad. Pero, sin duda, lo que más ha influido en la popularidad de las casas prefabricadas es su precio, puesto que hay viviendas que se pueden construir por 30.000 euros, aunque, lo más habitual, es que ronden los 50.000.

Esta cifra, aunque también requiere una inversión, es considerablemente menor que el desembolso que supone adquirir una vivienda de obra nueva. Además de disponer del capital necesario para apostar por esta tipología de inmueble, hay que tener en cuenta los requisitos para instalarla en España.

Partiendo de esa base, hay numerosas empresas a nivel nacional que se dedican a la construcción modular y que transportan estas casas a cualquier provincia, incluida Zaragoza. Así, se pueden encontrar varias a la venta en Milanuncios por precios que no superan los 20.000 euros, con transporte gratuito incluido.

No obstante, una de las compañías con mayor solera en las viviendas prefabricadas y portátiles tiene su germen en La Puebla de Alfindén. Tiny Houses tiene un almacén en Malpica de 2.000 metros cuadrados de instalaciones e infraestructura "para fabricar hasta 15 casas conjuntamente". En su página web tienen una gran cantidad de modelos de inmuebles que pueden transportarse con un remolque de un sitio a otro.

Una casa portátil y prefabricada de Tiny Houses, empresa situada en La Puebla de Alfindén. Tiny Houses España

Una casa portátil y prefabricada de Tiny Houses, empresa situada en La Puebla de Alfindén. Tiny Houses España

Cuánto cuestan las casas prefabricadas en Zaragoza

Así, el modelo más básico tiene siete metros de largo, dos y medio de ancho, con una capacidad máxima para dos personas. Viene con lo justo: un baño y una cocina, y un pequeño espacio para el dormitorio. Por contra, el más grande tiene 12 metros de largo, seis de ancho y una capacidad para entre seis y ocho personas. El coste ronda los 1.500 euros por metro cuadrado con cocina y baño completos, aunque cuantos más metros cuadrados más barato sale. Ofrecen una garantía de 7 años de revestimientos interior y exterior, sin mantenimiento. Por lo tanto, los modelos más básicos, que no superan los 15 metros cuadrados, serían adquiribles por entre 20.000 y 30.000 euros.

El reglamento para instalar casas portátiles (y prefabricadas, en este caso) varía según el país. El modelo en las tierras nórdicas es más "flexible" en estos temas, pero en España la normativa es más rígida. No obstante, existe un "vacío legal" que hace que este modelo de vivienda pueda instalarse en cualquier parcela o suelo rústico, además de manera sostenible. Las casas de Tiny Houses se consideran bienes muebles, con lo que pueden ser colocadas en todos los terrenos aunque su instalación necesitará sus documentos pertinentes.

No es así con todas las viviendas prefabricadas, ya que no todas son casas móviles. En suelo urbanizable, hay que distinguir entre bienes inmuebles y bienes muebles. En los primeros de ellos, hablamos de instalaciones con anclaje de obra y red de abastecimiento normal, desde tomas de agua y luz públicas. En este caso, se necesita licencia de obra y cumpliendo con las limitaciones de la Ley de Ordenación de Edificios, además de seguir los dictámenes del Código Técnico de Edificación, incluyendo el proyecto firmado por un arquitecto. Por otro lado, en caso de que la vivienda oportuna no esté anclada y sea autosuficiente en recursos, se tratará de un bien mueble. Estas son las conocidas como 'mobil-home', es decir, transportables, cuya instalación precisará de licencias y documentos relacionados con el terreno, previa consulta con el Ayuntamiento del lugar de establecimiento.