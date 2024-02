El Ayuntamiento descarta abrir un carril bici en el paseo de Pamplona y María Agustín mientras no se aborde su reforma integral

El Ayuntamiento de Zaragoza descarta abrir un carril bici en el paseo de Pamplona y el de María Agustín hasta que no se aborde su reforma integral. El concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, ha asegurado este jueves en el pleno que ejecutarlo antes supondría “una ñapa provisional y muy costosa” para las arcas públicas.

Este carril lleva años siendo reivindicado por colectivos ciclistas como Pedalea. No obstante, el propio Rodrigo ha recordado que la alcaldesa, Natalia Chueca, ya se ha referido en otras ocasiones a que lo que necesitan tanto el paseo Pamplona como María Agustín es una reforma integral para convertirlos “en una vía del siglo XXI”, por lo que “no se puede desgajar ambos proyectos”. “Un carril bici no tendría ningún sentido en este momento cuando la necesidad es la reforma integral de esta arteria. Hacerlo ahora tendría unas afecciones enormes. Además, tendría una duración limitada al inicio de las obras”, ha subrayado.

Pese a todo, ha asegurado ser consciente de que “hay que introducir un carril bici en el paseo de María Agustín”; eje que se ejecutaría “a la vez” que la obra, según ha contestado a preguntas de la oposición.

Fuentes del Consistorio confirman que la reforma del paseo de Pamplona sigue formando parte de los planes del gobierno. No obstante, el cronograma con las obras que se abordarán este mandato está todavía por definir, de modo que, por ahora, no se puede concretar si este será o no uno de los proyectos que se impulsarán antes de 2027.

Además, ha de tenerse en cuenta la envergadura de la reforma tanto por la superficie que abarcaría como por las afecciones que tendría a la Movilidad al ser una de las principales arterias del centro para el transporte público y los vehículos privados.

El debate se ha producido a raíz de una moción de ZEC que pedía una mayor promoción al ciclismo urbano. Una de las intervenciones que más reacciones ha generado ha sido la del concejal de Vox David Flores, que ha cargado contra la “cansina agenda 2030”, el “timo climático” y la “criminalización al vehículo particular” cuando “un ciclista es más contaminante que un peatón” al producir más dióxido de carbono por el esfuerzo físico. “Sigue siendo un medio de transporte absolutamente minoritario. Lo han metido con calzador. La debería tener su sitio, pero con el espacio que le corresponde con el uso real que tiene”, ha agregado.

Por su parte, el concejal del PSOE Chema Giral ha defendido que Zaragoza es una ciudad “perfecta para el uso de la bicicleta” y ha instado al Gobierno a comprometerse a “no eliminar ni un solo kilómetro de carril bici ni de las vías pacificadas”. También ha aludido a los beneficios de ir en bici la portavoz de ZEC, Elena Tomás, que ha advertido de que esta modalidad de transporte “está en peligro” por las políticas de PP y Vox.