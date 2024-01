Interpeñas denuncia a su antiguo tesorero tras descubrir un agujero de 33.000 euros en las cuentas

Interpeñas ha presentado una denuncia contra su extesorero, S. G., como presunto autor de un delito de apropiación indebida. El caso está actualmente en manos del Juzgado de Instrucción nº1 de Zaragoza y se remonta a la etapa de Sara Priego, que dimitió como presidenta de la Federación en octubre de 2019 por "motivos personales".

Al hacer el ‘traspaso de poderes’, la siguiente junta directiva descubrió un agujero de 33.000 euros "sin justificar". Sus integrantes pidieron explicaciones en repetidas ocasiones al anterior equipo sobre el descuadre, pero, según la versión de esta parte, nadie les supo aclarar lo sucedido. Tras "varias reclamaciones extrajudiciales", la mesa de representantes de la Federación tomó la decisión con "la conformidad de todas las peñas" y con la intención de "forzar" una instrucción para investigar los hechos y obligar al denunciado a pronunciarse.

Por el momento, el juez ha tomado declaración tanto al extesorero, que ha solicitado pruebas complementarias, como a la parte denunciante, que también estudia hacerlo de ser necesario. El objetivo de Interpeñas es determinar cuál fue el destino del montante –que tendría su origen en la venta de entradas para los festejos taurinos de las Fiestas del Pilar–, y si realmente ha habido apropiación indebida o se trata de un error de naturaleza contable.

La justificación

Desde la Federación siguen recopilando datos, por lo que la instrucción podría alargarse aún varios meses. Uno de los puntos que habrá que aclarar es si se vendieron o no todas las entradas y si el dinero llegó a entrar en caja.

Según ha podido saber este diario, el extesorero habría declarado que, pese a ostentar este cargo hasta la salida de Priego tras las Fiestas, no ejerció como tal.

Fuentes de la anterior ejecutiva insistieron en que cuando se les preguntó al detectar el agujero "no dieron respuestas". Las mismas fuentes justificaron, además, que presentar la denuncia era "la única forma de conseguir una". "Estamos hablando de mucho dinero. Tendrían que haber dicho algo o haber dado alguna justificación", agregaron.

No obstante, la falta de hechos concluyentes o determinantes ha hecho que la Federación haya descartado la vía civil, dado que no existen pruebas de que se haya producido una vulneración estatutaria o de que esta persona incumpliese sus obligaciones.

"No llegó a tocar la caja"

La entonces presidenta de Interpeñas, Sara Priego, defendió ayer que todo se debe a "un error" y que el denunciado "ni siquiera llegó a tocar la caja", ya que apenas estuvo un mes en el cargo. Por aquel entonces, explicó, la situación estaba marcada por la búsqueda de un recinto propio para las Fiestas y era ya insostenible. "Había tal desacuerdo en la mesa que el vicepresidente y el tesorero dimitieron el mismo día. Yo dije que no podía seguir así, pero la mesa me pidió que me quedara; que la presidenta no podía irse a tres semanas de Pilares", expuso.

Fue entonces, según cuenta, cuando el ahora denunciado accedió a la tesorería. "Se le puso de tesorero, pero en ningún momento ejerció como tal. Las gestiones se hicieron por parte de todos. Se creó una comisión de ayudantes para todo lo relativo a las Fiestas del Pilar y se gestionó por parte de todos", remarcó.

Según Priego, el conflicto viene "del precio de las entradas para las vacas". "Se tuvieron que gestionar de una manera distinta. Otros años, todas las que se regalaban eran para Interpeñas, pero a partir de entonces se tuvieron que compartir con las peñas de la Unión Peñista de Zaragoza. Evidentemente salían más caras al haber menos y la ratio era diferente. Apartir de ahí, los denunciantes tenían unas cuentas y nosotros, otras", agregó.

Según su versión, todo se hizo "de buena fe" y "para nada" ha habido apropiación indebida. "Nunca hicimos un recuento de la caja. Lo hizo ya la junta gestora", recordó Priego, que abandonó el cargo pocos días después de las Fiestas."Es muy posible que aquellos días hubiera algún gasto que no se apuntara bien. Pero hablamos de 3.000 o 4.000 euros, no de 33.000", señaló.