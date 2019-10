Sara Priego: "No lo dejo por la carpa sino por una constante lucha interna"

¿Cuáles son los motivos de su renuncia?

No es porque no haya conseguido una carpa, había pocas probabilidades de lograrlo y menos en tan poco tiempo. El motivo es porque entré con la idea de que éramos todos uno. Habíamos pasado un año muy malo, y nos teníamos que recuperar. En cambio, me encontré en medio de un frente político, de una lucha interna constante de media mesa contra la otra media. Acabé tocada psicológicamente.

Lo deja tras un solo año en el cargo. ¿Lo considera un fracaso?

Tengo la conciencia muy tranquila, estoy contenta del trabajo hecho, en particular de haber mejorado muchísimo la relación con el Ayuntamiento y de haber conseguido que cambiara la imagen de Interpeñas.

¿Se volvería a presentar?

Si fuera un año atrás con lo que sé ahora sí me volvería a presentar. Sabría por dónde van los tiros. Moralmente me he quedado bastante tocada.

¿Seguiría al frente de la federación si tuvieran un pabellón?

Seguramente no hubiera habido el problema que hubo desde antes de las Fiestas del Pilar. Muchas personas de las que han estado poniendo problemas tendrían que haber dado un paso atrás.

¿A quién le reprocha que Interpeñas siga sin pabellón?

En este momento no reprocho a nadie nada. Ni al Ayuntamiento ni a la federación. Hemos luchado por conseguirlo y el equipo de gobierno actual, aunque se dieron cuenta tarde de la importancia de las peñas, ha hecho lo que estaba en su mano. El problema ha venido de las anteriores gestiones, de que se nos haya visto como una empresa, que siguieran pensando que Interpeñas quería ganar dinero. De no ser así, podríamos haber conseguido un espacio.

El día 6 hay una reunión clave con el Ayuntamiento para lograr una carpa en las próximas fiestas...

Ha entrado una junta gestora y me he prestado a colaborar para esta reunión. Me da miedo que la nueva junta que entre cause alguna tormenta.

¿Hay riesgo real de desaparición de Interpeñas?

Sí. Si se vuelve a retomar el camino que Interpeñas llevaba antes, el de la no claridad y el de hacer las cosas por narices, sin consultar, muchas peñas no desaparecerán pero se irán de la federación.