Sara Priego: "Otro año sin carpa podría llevar a Interpeñas a la desaparición"

Quedan menos de dos meses para las fiestas y, por segundo año consecutivo, Interpeñas no tiene carpa. ¿Cómo se lleva?

Con muchos nervios. Se han barajado muchas opciones de terrenos públicos que nos han denegado. La única viable era el parque del Agua, pero no nos dan una respuesta, así que hemos tenido que buscar otras vías.

Apuestan por el Parque de Atracciones. ¿Por qué ahí?

Lo que realmente buscamos es recuperar el centro de encuentro para los peñistas, un sitio donde el peñista pueda entrar y salir libremente, usar sus bonos, tener descuentos… Allí tendrían ventajas para ir a las atracciones y a la fiesta de la cerveza, sin tener que comprar un bono por obligación o pagar una entrada.

El año pasado presentaron un proyecto similar y el Ayuntamiento lo denegó. ¿Por qué se debería autorizar este año?

El año pasado se denegó por problemas de pavimentación e inseguridad en la entrada. Eran problemas hipotéticos que se han solucionado. Y, sobre todo, por la experiencia de San Pepe, ya que ahí el Parque de Atracciones tuvo un aforo de 14.000 personas y nosotros estamos pidiendo 10.000. No hubo problemas, hubo seguridad, limpieza, no provocó problemas de movilidad…

¿Se está a tiempo de llegar?

Sí, estamos dentro de los plazos.

¿No sería discriminatorio para otras empresas que han ganado un concurso público para instalar su carpa en el Pilar?

Nosotros no somos una competencia, no buscamos grandes actuaciones. Tenemos buena relación con el Espacio Zity, que es el único que tiene este tipo de negocio, y no va a haber problemas.

¿Hace falta otro espacio festivo en Zaragoza?

Pensamos que es bueno que se diversifique el foco de ocio, que no tengamos solo un espacio. Así también se evitan esos macrobotellones y embotellamientos que se crean al masificar un lugar.

"Se ha acabado viendo a Interpeñas como un negocio y se nos han cerrado muchas puertas"

En caso de que no haya permiso, ¿se podría llegar a un acuerdo con algún otro espacio?

El proyecto de Puerto Venecia no se nos ha presentado, no sé las condiciones y tampoco tiene licencia de momento. Pero si se cierran vías por un lado, intentaremos abrir por otro.

¿Qué le supone a Interpeñas tener o no tener carpa?

Tener carpa supone volver a dar esperanza a los peñistas. Ya no a Interpeñas, sino a las peñas. Supone también evitar muchos gastos, porque si no hay carpa tienes que llenar de programación la semana para darle diversión al socio. Eso el año pasado supuso muchos gastos para las peñas, y hay muchas que estamos pendientes de un hilo económicamente.

¿Es viable otro año sin carpa?

Otro año sin carpa no sé si nos llevaría a la desaparición. La Federación lleva 35 años, 30 de ellos con carpa. Si se pierde esa identidad, ¿qué sentido tiene para muchos ser peñista? El socio de toda la vida lo ve de otra manera, pero el joven ve que comprarse un bono en otro lado le sale más barato. El único ingreso que tienen las peñas son las cuotas de los socios, y se han ido perdiendo muchos.

¿Qué perdería la ciudad sin Interpeñas?

Perdería una parte muy importante de su sentimiento festivo. El peñista siempre lleva gente. Y si el peñista tiene identificada una zona donde se siente reconocido, con él van sus amigos, familiares, gente que viene de fuera… Además, las peñas participan durante todo el año en muchas fiestas.

¿Qué se ha hecho mal para que las peñas hayan perdido el reconocimiento que tenían?

Se ha acabado viendo a Interpeñas como una empresa. Ese ha sido el problema. Por eso se nos han cerrado muchas puertas, porque en realidad somos una entidad sin ánimo de lucro.

¿Es viable centrar la actividad de las peñas en la ciudad, en vez de sacarla al extrarradio?

El año pasado se intentó montar carpas por barrios, pero fue un desastre. Las peñas están muy dispersas, y la gente busca un sitio en concreto en el que pueda ver a su amigo de una peña de la otra punta de Zaragoza.

¿Qué tal es la relación con la Unión Peñista tras su escisión del año pasado?

No hay mala relación, pero tampoco hemos llegado a quedar para ver qué podemos hacer juntos. Estamos tan metidos en buscar algo para solucionar estas fiestas que no hemos tenido tiempo.

¿Volverán a hacer cada uno su pregón y su desfile?

Sí, todo sigue igual.

¿Sería necesario un acercamiento para normalizar la situación?

No es la primera vez que hay una disgregación en Interpeñas. Al final, las cosas vuelven a su sitio. Llegará un momento en el que habrá que trabajar juntos, nos unamos o no.

¿Han hablado con el nuevo equipo de gobierno municipal?

Hemos tenido un pequeño contacto, pero nada más.

¿Qué le piden?

Que se nos vuelva a ver como algo importante en la ciudad. Queremos retomar muchas cosas, entrar más en la ciudad, pero queremos que se nos deje la puerta abierta, no que se nos cierre.

¿Van a pedir un nuevo convenio?

Sí, es importante. Pero no por recibir dinero, sino porque para participar y mover el ambiente, se necesita algo para subsistir. En carnaval cada peña gasta un mínimo de 2.000 euros en los disfraces más sencillos. Por ejemplo.

Volviendo al tema de la carpa, ¿algún año será posible llegar a una solución pactada con tiempo y para varios años?

Tengo fe en que se replanteen las cosas, que recapaciten sobre la importancia que las peñas tienen en la ciudad. Porque esto de estar cada año con la angustia de no saber dónde nos van a ubicar… A veces parece que molestemos y no saben dónde ponernos, y las peñas no merecemos eso.