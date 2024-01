La "excepcional" nevada pone en alerta a la capital sin llegar a causar los estragos de Filomena

Tres años después, Zaragoza volvió a ver la nieve sobre sus tejados. Los copos comenzaron a caer pasada este viernes a la una de la tarde y no dejaron de hacerlo durante horas, pero el manto blanco no terminó de cuajar sobre el asfalto, lo que evitó que se repitieran los estragos que dejó Filomena en 2021. El Ayuntamiento de Zaragoza habló de "una situación excepcional pero no de emergencia", por lo que no consideró necesario activar el Plan de Emergencia Municipal. En cualquier caso, de forma preventiva, se esparció sal a la entrada de los hospitales, así como en otros puntos de la ciudad. Y la nevada hizo que varias líneas de bus acabaran sufriendo afecciones.

"Todo el dispositivo estaba preparado desde comienzos de mes y solo ha habido acumulación de nieve en los barrios más elevados", señaló la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien siguió la evolución de la jornada y sus afecciones desde el parque de Bomberos número 1 junto a la concejal de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo. La regidora explicó que las zonas más afectadas fueron Torrero, Valdespartera, Arcosur y los barrios rurales de Juslibol y Movera. "Se está actuando con sal para evitar heladas en los alrededores a la Romareda para la salida del partido (que finalmente no se jugó)", decía. Chueca pedía también "tranquilidad" a los zaragozanos, ya que el dispositivo estaba funcionando.

Según fuentes municipales, a lo largo de los últimos días se hizo acopio de sal en previsión de nevadas y se movilizó a los diferentes servicios municipales. De hecho, personal de Policía Local, Infraestructuras, Bomberos y Protección Civil, Limpieza Pública o Movilidad estuvieron trabajando durante toda la jornada para minimizar los efectos de la borrasca en la capital.

Líneas de autobús afectadas

En cuanto al transporte público, Avanza tuvo que retirar de circulación las líneas 55 (Montecanal-Tranvía), 56 (Valdespartera-Tranvía) y 59 (Arcosur-Tranvía). Pero también sufrieron desvíos durante el día las líneas 21 (Miralbueno-Barrio Jesús), 31 (Puerto Venecia-Aljafería), 42 (La Paz-Actur Rey Fernando), 53 (Plaza Emperador Carlos V-Miralbueno) y C4 (Plaza de las Canteras-Puerto Venecia). La línea 40, que conecta la plaza Aragón y San José, recortó también su recorrido. "Las frecuencias se están viendo alteradas", reconocían desde la empresa.

Por precaución, los servicios municipales y sus contratas estuvieron echando sal tanto en los hospitales como en diferentes viales de la zona sur de la capital, así como en los puentes y entornos del Ebro. La Policía Local también cortó la cuesta de acceso al Parque de Atracciones en los Pinares de Venecia.

Pese a todo, y al no producirse grandes contratiempos ni accidentes, el regreso de la nieve a la ciudad, tres años después, fue acogido por los zaragozanos con más satisfacción que preocupación.