Malestar y resignación entre los camioneros embolsados en Cetina por la nevada: "Es inaudito"

Las peores previsiones se han cumplido y la alerta naranja que había activado la Agencia Estatal de Meteorología por nevadas en la Ibérica zaragozana ha causado este viernes serias afecciones al tráfico rodado especialmente en la autovía A-2. Esto ha obligado a que centenares de vehículos pesados, camiones y articulados, hayan tenido que ser embolsados en las distintas áreas de servicio y zonas habilitadas cercanas a este eje que une Madrid y Barcelona. Uno de esos puntos ha sido El Espolón, espacio situado en el término municipal de Cetina, donde quedaban retenidos estos vehículos desde primera hora de la tarde, y que también incluía, durante algunas horas, turismos y autobuses.

"Es algo inaudito, porque no he visto una sola máquina quitanieves desde que he salido del restaurante El Navarro -ubicado en Épila- ni nada", cabeceaba uno de los conductores, indignado y que prefería no decir su nombre. En su caso, una vez cargado en Zaragoza se dirigía hacia Madrid, hasta que le dio el alto una patrulla de la Guardia Civil para derivarle a la gran explanada, donde los tráileres se apretujaban buscando la mejor posición para cuando se autorizase reanudar la marcha.

"Es algo inaudito, porque no he visto una sola máquina quitanieves desde que he salido del restaurante El Navarro -ubicado en Épila- ni nada"

En su caso, criticaba que les habían hecho parar "cuando todavía no nevaba fuerte". "Era la oportunidad para que nos dejasen circular, porque nosotros vamos limpiando el asfalto. Si nos abre camino una quitanieves, podemos ir detrás. Pero así…", lamentaba. Para el manchego Ignacio Iniesta el problema había sido la falta de información: "Vengo de Bélgica y voy a Madrid y para eso nos metemos por Almazán, pero en Cintruénigo nos han desviado hacia Zaragoza".

Con este cambio, dibujaba en el aire, "hay que dar una vuelta de 100 kilómetros". "Lo mejor es que llegas aquí y te encuentras el pastel. Si te dan como alternativa ir por Zaragoza te tienen que explicar qué riesgo hay, cómo estaba la situación para poder decidir bien", argumentaba este ciudadrealeño, trabajador de transportes Abengoza y con amplia experiencia al volante.

Entre la resignación y la paciencia estaba César Romeral Valle, natural del municipio toledano de Consuegra, que había cargado cerca de Zaragoza y tenía intención de llegar a su domicilio en la tarde de ayer, para luego encaminarse a Jaén. "Llevas toda la semana fuera y al llegar el viernes piensas en estar lo antes posible en casa. Pero luego llegan esas cosas y es así, qué le vamos a hacer.

Como él, José Francisco Díaz, que había empezado el día en Barcelona y que quería acabarlo en Cabanillas del Campo, a 150 kilómetros de Cetina, reconocía que es "un mal menor". "El camión no es como el coche. Pierde tracción y se cruza con muy poco".

Alpartir, María de Huerva, Illueca, Paniza... la nieve deja un manto sobre casi todos los municipios de Aragón

Alto en Calatayud

Ante el anuncio de cierre de la A-2 en dirección Madrid, hay quienes abogaron por prevenir antes que lamentar, como los responsables de la expedición del colegio Humanitas de Torrejón de Ardoz, que optaron por hacer noche en el hotel Globales de Calatayud. "Volvíamos a Madrid de la semana blanca en Andorra y a la altura del área de servicio del kilómetro 200 nos han advertido del corte en la carretera, y que era indefinido, por lo que hemos dado media vuelta para buscar un sitio donde poder dormir", relataba Enrique Puebla, uno de los cuatro profesores responsables del grupo de 80 chavales de distintos cursos, a los que se suman los dos conductores.

"Nos han llamado porque estaban buscando un sitio en el que poder alojarse todos juntos, sin tener que dividir al grupo y que, a la vez, pudieran cenar y desayunar mañana. Ha sido un momento caótico, pero ya están todos acomodados", reconocía Almudena Anadón, directora del alojamiento en el que habían estacionado los dos autobuses madrileños.