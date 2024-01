Nieve en Zaragoza | "No he visto nevar nunca, parece Europa del norte"

Zaragoza se está convirtiendo en un manto blanco tras las nevadas que se están produciendo desde esta mañana en toda la provincia. Las alertas ya informaban que la nieve iba a llegar a la provincia y no se han equivocado, la nieve está cayendo en Zaragoza.

Mucha gente esta situación le ha tomado de sorpresa pese a los avisos emitidos por la Aemet: "Nos ha pillado de sorpresa, muy contenta de que esté nevando, pero nos va a tocar mojarnos para volver a casa", declara a Heraldo.es una joven zaragozana.

Y es que la nieve no es algo habitual en esta zona de la comunidad que no nevaba en grandes cantidades desde la gran nevada de 'Filomena' en 2021, muchos vecinos de la zona no veían nevar desde esa última vez. Una joven de 20 años se mostraba eufórica ante ver caer los copos en la capital: "No había visto nevar desde Filomena en 2021, estoy muy ilusionada", a lo que añadía "tengo ganas de que cuaje". Otra de las imágenes más esperadas por todos es poder realizar un muñeco de nieve o un ángel en suelo, aunque esta última ya se puede hacer ya que la nieve está empezando a cuajar.

De la ilusión al asombro ha sido la reacción de una chilena que llegaba hacía unos días a Zaragoza y lo último que se esperaba era ver nevar "no había visto nieve nunca, esto es nuevo para mi, parece Europa del Norte". Ha comparado a Zaragoza con países como Polonia o Alemania donde la nieve es un habitual. Y no ha sido la única que no había disfrutado de la nieve, una joven cubana no se creía lo que veía "en Cuba la nieve no llega, esta es mi primera vez viendo nevar, hace mucho frío".

Aunque la nieve no está cayendo a gusto de todos porque el frío y la nieve no son amigos de los animales que tienen que salir a pasear. Un vecino de la ciudad que se disponía a sacar a su perro decía "tengo que ir a sacar al perro y no le gusta la lluvia, no sé si voy a lograr que salga".

Alpartir, María de Huerva, Illueca, Paniza... la nieve deja un manto sobre casi todos los municipios de Aragón

A lo que se le sumaba la opinión de otra joven zaragozana que emitía sus quejas "a mi no me apetecía que nevara, lo pase muy mal la última vez". Ya que esto viene acompañado de frío, resbalones y alguna caída por las condiciones de la calzada.

Aunque las ganas de ver nevar han variado, lo que pervivía eran las caras de ilusión por parte de todos al disfrutar de un hito meteorológico nada común en la capital.