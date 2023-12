El adiós de los Helados Italianos de Independencia a sus clientes: "Sois muy importantes para nosotros"

"Una pequeña parte de nosotros dice adiós tras 40 años". Los Helados Italianos del paseo de la Independencia de Zaragoza han cerrado definitivamente estas Navidades y sus dueños han colgado un cartel de despedida en agradecimiento a sus clientes durante todos estos años.

En él se informa de que el cierre del comercio se debe a que uno de los hermanos Fuoli va a disfrutar de su "merecida jubilación". "Elaboró artesanalmente los helados en el obrador de la misma durante 40 años", señalan. Asimismo, dan las gracias a todas las personas que en algún momento han pasado por el paseo y han querido tomarse un helado en este popular establecimiento. "Sois muy importantes para nosotros", subrayan.

Mensaje de despedida de los Helados Italianos del paseo de la Independencia en Zaragoza. Heraldo.es

En la ciudad hay otros ocho establecimientos, pertenecientes a la misma familia, que tienen su origen hace 90 años. De ahí, que en el mensaje de despedida recuerden a los zaragozanos que les seguirán atendiendo en ellos.

A inicios de mes, desde la familia Fuoli, cuya tercera generación es ahora la propietaria de las heladerías, explicaban a HERALDO que la decisión se había tomado por un cúmulo de circunstancias "tanto económicas como personales", a las que se ha unido una oferta para vender el local, situado en un emplazamiento 'premium', desde el punto de vista inmobiliario. Las heladerías pertenecen a ocho miembros de la misma familia, repartidos por sociedades independientes.

El comercio que cierra en el paseo de la Independencia cumpliría 40 años como heladería en 2024 ya que se abrió "en junio de 1984", recordaba Alfonso Fuoli, uno de los socios y el que solía estar al otro lado del mostrador (y que ahora se jubila a los 67 años). En aquella época comprar un local en el céntrico paseo "era un esfuerzo muy grande, muy caro para entonces, pero se podía pagar trabajando", aseguraba.

En el sótano contaban con un obrador del que salían sus helados, de los que han llegado a tener unos 45 sabores. "No ponía todos fuera porque no me cabían", explicaba. "Se puede hacer helado de todo", indicaba.