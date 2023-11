Acaba sin éxito el segundo intento para hallar la fosa común en el barranco de Cortasogas de Calatayud

El segundo intento para encontrar una fosa común con restos de cuatro fusilados de la Guerra Civil en el barranco de Cortasogas, dentro del término municipal de Calatayud, ha finalizado este jueves sin éxito. A finales de 2022, en la primera excavación, se pudieron revisar cuatro puntos marcados como posibles por el paso previo de un georradar y en esta segunda, que se inició el pasado lunes, se han sondeado finalmente ocho enclaves, tres más de los inicialmente contemplados. Todos ellos, ubicados dentro de fincas agrícolas, no han revelado ningún indicio. "Es un trabajo de perseverancia, aunque para las familias es muy difícil", explicaba Cristina Sánchez, coordinadora de los trabajos sobre el terreno.

Para los promotores -las familias de parte de algunos de los asesinados, la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico) y el PSOE de Calatayud- esté no es el final del camino. "No vamos a abandonar. Vamos a presentar un proyecto para intentarlo por tercera vez. Esta en el cauce del barranco, que es el único sitio que todavía falta por mirar y que no se ha podido hacer ni en la primera ni en la segunda vez", explica Silvia Navarro, representante de Arico. En este sentido, Navarro asume que es una situación "agotadora", pero se niega a bajar los brazos.

"Buscaremos de nuevo financiación y empezaremos con todo el proceso, pero esperamos que para este tercer intento se pueda coordinar la llegada de las autorizaciones a tiempo", confiaba la responsable de Arico. A este respecto, puntualizaba que "primero es necesario preparar el proyecto y solicitar financiación. Una vez que se concede se pueden solicitar los permisos. No es algo que se pueda pedir por anticipado porque hay una validez limitada", detallaba. Además, y como constaba en la resolución firmada en octubre por la Dirección General de Patrimonio, la intervención se hacía con cargo al presupuesto autonómico de 2023, que marcaba un plazo de realización para antes de fin de año.

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro confirmaron que el permiso para actuar en el cauce estaba pendiente de resolución. Sánchez ya explicaba el lunes, en el inicio de los trabajos, que la falta de margen de maniobra entre la concesión de fondos y su justificación y plazo de ejecución, había hecho imposible solicitar la autorización con más tiempo.

En las labores de campo, además del equipo técnico, han estado presentes varios familiares de algunos de los asesinados, algunos incluso llegados desde Barcelona. Según el trabajo del investigador Nacho Moreno, todo indica que en este lugar se encuentran los restos de al menos cuatro asesinados en 1936: el cura de San Cruz de Grío Serafín Gracia, el industrial Eugenio Castillo, el abogado Germán Baquedano y el médico originario de Morata de Jalón Eradio López Táppero.