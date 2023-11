Las Cortes de Aragón inician la tramitación del presupuesto de 2024 con los votos de PP, Vox y PAR

Las Cortes de Aragón han puesto en marcha este miércoles la maquinaria parlamentaria para que el próximo día 1 de enero el Gobierno autonómico tiene su presupuesto en vigor. Pero no solo se ha hablado de números en la sesión. El debate del primer presupuesto del Ejecutivo PP-Vox sobre los números no ha podido sustraerse de los pactos de investidura del socialista Pedro Sánchez, que se estaba desarrollando al mismo tiempo en el Congreso de los Diputados.

Sobre la mesa, un proyecto de ley que contempla un volumen de gasto de 8.546 millones de euros, que ha recibido el respaldo del PP, Vox y PAR. Los socios del gobierno han hecho gala de las cifras destinadas a políticas sociales, que crecen en torno a un 10% en el marco de un presupuesto expansivo.

La izquierda ha votado en contra, con el argumento de que los presupuestos son “poco ambiciosos” y una “oportunidad perdida”, y Teruel Existe finalmente se ha abstenido. Este jueves se abrirá el plazo de enmiendas y el 22 de diciembre se aprobará en el pleno de la Cámara autonómica.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha incidido que los presupuestos, que ha calificado de "realistas", implican un incremento del gasto del 3,6%, en gran medida vinculado al incremento de las transferencias estatales por la liquidación de 2022, que han supuesto 622 millones extra.

Ha destacado “la senda de la bajada” de impuestos, como la deflactación del IRPF o el aumento de los umbrales en Sucesiones, Donaciones o Patrimonio, a los que ha aplicado la “línea roja” del mantenimiento de los servicios públicos.

El diputado socialista, Óscar Galeano, durante su intervención en las Cortes. Guillermo Mestre

En este sentido, ha exhibido las subidas de distintos departamentos, especialmente de los vinculados a las políticas sociales. “Dicen que son poco ambiciosos. No sé como serían los presupuestos anteriores”, ha dicho Bermúdez de Castro, que ha asumido que la tabla de gastos está “dopada por los fondos europeos”.

Para el consejero de Hacienda, “el objetivo es que en los próximos cuatro años haya recursos suficientes para conseguir que un aragonés sea igual de libre que cualquier ciudadano del resto de comunidades autonómicas”, ha dicho.

Por eso, ha lanzado una pregunta a los grupos de izquierdas, especialmente a los socialistas y a CHA: “¿Van a pedir las mismas condiciones en dependencia para Aragón que las acordadas con el PNV y el BNG? Porque no les veo cabecear ni bracear. Aquí, callados como una puerta. Espero una PNL (proposición no de ley) en el próximo pleno para que Aragón sea igual que el resto de España”.

Ha sido especialmente crítico con el diputado de Sumar, Jorge Pueyo, al que ha acusado de sacar solo “migajas” para Aragón en sus acuerdos con el PSOE.

Los socialistas no han querido entrar y han circunscrito su debate a los números del presupuesto. Para el diputado Óscar Galeano, las cuentas confirman que el presidente aragonés, Jorge Azcón, incumple sus promesas y que el “apocalipsis” que dibujó cuando estaba en la oposición hoy es “la tierra prometida”.

Ha rechazado el apartado tributario y ha hablado de una propuesta “injusta, clasista y nada progresiva”. Pero en cualquier caso ha considerado que queda desmentida la consideración recurrente del PP de que Aragón es “un infierno fiscal”.

“Aprueban una reforma fiscal cinco veces menor a la que propusieron”, ha criticado Galeano, que ha sostenido que los beneficiados por las bajadas de impuestos “caben en el Patio de los Naranjos” del palacio de la Aljafería. También ha criticado la situación en la que quedan las consejerías de Vox, “que se quedan con las migajas”.

"No me callo como una puerta"

El portavoz de CHA, José Luis Soro, no ha evitado la cuestión nacional. “Exigiremos que cualquier beneficio a una comunidad autónoma se extienda a Aragón. No me callo como una puerta”, ha dicho Soro.

Tras decir que el presupuesto es “muy derechas” y que tiene “las recetas de siempre”, ha puesto en duda la reforma fiscal, que en su opinión es “cosmética” y ha considerado que “no beneficiará a la mayoría de los ciudadanos”.

Ante los ataques de Bermúdez de Castro a Pueyo, Soro ha dicho que “ojalá no hubiera un solo diputado aragonesista sino siete” y ha recordado que “es la primera vez” que se incluye la reapertura del Canfranc en el presupuesto, afirmación que el consejero de Hacienda ha negado.

IU y Podemos han mantenido que estos presupuestos “ahondan en las desigualdades” y “benefician a los que más tienen”. “Son unos presupuestos irresponsables, porque reducen nuestra capacidad para ingresar de forma justa”, ha dicho el diputado Álvaro Sanz (IU). “Es una amnistía fiscal en toda regla”, ha afirmado Andoni Corrales (Podemos).

Teruel Existe ha optado por la abstención y por un discurso marcado por la reivindicación de una mayor cohesión territorial. La necesidad de que el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) se destine a “proyectos estratégicos” y que se impulse un Museo Nacional en Teruel, una estación intermodal en Platea o la unidad de Radioterapia han sido algunas de las cuestiones que ha mencionado.

Alberto Izquierdo, del PAR, tampoco ha evitado la agenda nacional y ha anunciado que el próximo año el Gobierno de Aragón tendrá que ajustar por un motivo: “Los catalanes, vascos y los de Bildu le van a robar a los aragoneses lo que es nuestro”.

“Gracias a los acuerdos vemos como otras comunidades que rompen este país y que han atacado a Aragón se van a beneficiar”, ha dicho Izquierdo. “Cada voto que sale para ayudar a Pedro Sánchez no vale lo mismo. Los de los aragoneses no van a servir para nada”, ha afirmado.

Vox ha mantenido su posición favorable al presupuesto, pero no se ha ahorrado un acento crítico al lamentar que la Agenda 2030 “permea” las cuentas y al advertir que rechaza la previsión de la consejera de Bienestar Social y Familia, Mamen Susín, que ha planteado la mejora de la partida de cooperación al desarrollo por vía de las enmiendas.

“Es un presupuesto de transición, prudente, que vigila los principios de estabilidad”, ha dicho Fermín Civiac. Fernando Ledesma, del PP, ha incidido en el aumento del gasto social y ha cargado contra “la España de privilegios” que generan los pactos del PSOE con los independentistas.