Absueltos los dos policías acusados de romper los dientes a un detenido en Zaragoza

Decía un antiguo militar chino en la obra 'El arte de la Guerra' que la mejor defensa es un buen ataque. Pero a dos vecinos de Las Delicias, Héctor Fabián C. N. y Carlos Eduardo B. S., no parece haberles funcionado la estrategia, ya que la Audiencia de Zaragoza acaba de condenarlos a sendas penas de seis meses de prisión y a indemnizar con un total de 1.248 euros a dos agentes de la Policía Nacional a los que agredieron durante una intervención en la calle de Jaca.

Los primeros denunciaron también a los funcionarios, a los que llegaron a sentar en el banquillo y para los que pidieron condenas de tres años de cárcel acusándolos de romper dos dientes a uno de ellos. Sin embargo, el tribunal de la Sección Sexta ha absuelto a los dos policías y atribuye la pérdida de las piezas dentales a la precaria salud dental del detenido.

En cuanto a las contusiones que presentaba también el arrestado en cara y cuero cabelludo, la sentencia dice que se las provocó él mismo al darse golpes contra la mampara del coche patrulla en el que fue trasladado a comisaría. Según el informe médico, estos impactos sumados a su enfermedad periodental pudieron contribuir también a la caída de uno de sus dientes.

Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2021. Los dos policías acudieron a un piso de Las Delicias requeridos por vecinos del inmueble hartos de que la fiesta que habían empezado la noche anterior continuara a las seis de la mañana con la música a todo trapo. Era época de pandemia, había toque de queda y no era la primera vez que acudían a esa casa por el mismo motivo. Siempre se había resuelto el problema sin incidentes, pero este día todo se torció. Los condenados deberán abonar una parte de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, a cargo de los letrados Pilar Sangorrín y Carlos Álvarez, de los sindicatos SUP y Jupol.