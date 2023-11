César Correa, el vecino de Zaragoza viral en redes sociales gracias al disfraz ¡de su taxi!

Se llama César Correa, tiene 43 años y desde hace 15 conduce un taxi en la capital aragonesa. Quizás por estos datos no tengan ni idea de quién se trata. Pero, ¿y si hablamos del taxi que se paseó por la ciudad la noche del 31 de octubre con unas piernas colgando del maletero de su coche con motivo de la noche de Halloween? Sin duda se convirtió en una de las personas que más dieron que hablar en redes sociales gracias al interesante disfraz que eligió… ¡para su taxi!

César lleva la licencia número 824 desde hace un año, y llevaba tiempo queriendo hacer algo parecido. "En mi país, Ecuador, es muy habitual colocar este tipo de monigotes o muñecos en el capó o en el techo del coche, sobre todo para celebrar la Nochevieja", admite. Fue precisamente por eso, y con ánimo de que "no fuera una noche de trabajo cualquiera", como decidió probar.

“Siempre había querido hacer algo así para estas fechas. Este año, que por fin tengo mi licencia, me animé. Le pedí a mi mujer que cosiera unos pantalones viejos de la niña a unas zapatillas y yo me encargué del relleno y compré sangre artificial para preparar la broma”, explica. Eso sí, a pesar de que reconoce que sospechaba que podía llegar a llamar la atención de los viandantes o de otros conductores, y que tan solo buscaba una manera de compartir el ambiente de celebración y alegría que se respira durante este tipo de citas, asegura que en ningún momento imaginó la repercusión que iba a tener este acto.

La jornada del miércoles comenzaba a las 15.00 y se prolongó hasta bien entrada la noche. “En cada semáforo que me paraba se hacían fotos con el taxi. No pensé que fuera a resultar tan gracioso para la gente, y mucho menos que acabaría saliendo en el periódico”, admite, sorprendido.

El taxi de Zaragoza decorado con motivos de Halloween que se ha hecho viral. C. I.

Como no podía ser de otra forma, enseguida las redes sociales obraron su magia, y tanto los vídeos como las fotografías de varios vecinos de la capital aragonesa hicieron su magia. “Yo no fui consciente hasta casi un día después, pues llegué a casa y me fui a dormir, y al día siguiente tuve que ir a lavar el coche para no tener un disgusto con un guardia” afirma, entre risas. Eso sí, su teléfono móvil -asegura- echaba fuego.

Familiares, compañeros y amigos, que habían reconocido el número de licencia en varias de las imágenes compartidas en redes sociales, le preguntaban qué era lo que había hecho. “Tuve una avalancha de mensajes diciéndome que me había hecho famoso y que mi foto estaba en todos sitios”, relata, todavía sorprendido con lo ocurrido.

Además, el disfraz le sirvió para vivir momentos sorprendentes también para él, como el de una pareja que antes de subir al taxi le preguntó si les iba a dar algún tipo de susto. “Me dijeron que no llevaban muy bien este tipo de cosas”, afirma.

Humanizar el servicio

El taxista César Correa enseña la decoración con motivo de Halloween que instaló en su vehículo. C. I.

Por su parte, desde la Emisora 75, una de las dos que existen en la ciudad a la que pertenece el protagonista de esta historia, aseguran que, aunque de manera accidental ha sido la mejor publicidad posible para un sector que atraviesa una etapa complicada sobre todo desde la reciente entrada de Uber en la capital aragonesa. “Es sorprendente que de los cientos de mensajes recibidos, la gran mayoría han sido positivos”, relata Silvia Murillo, consejera de la Cooperativa de Taxi de Zaragoza.

“Se dejó ver por Valdespartera”, decía un vecino. “Yo también lo vi y me pareció genial. Viva la gente con humor y con ganas de celebrar”, añadía otro. La organización reúne a 1.100 taxis de los 1.770 que operan en la ciudad. “Esta acción ha servido para humanizar el servicio”, añade la responsable que valora positivamente, sobre todo, “que ha acercado al taxi al ciudadano”. “Además, el teléfono aparecía en todos sitios”, afirma.

Por su parte, César asegura que esta inocente acción ha generado todo un movimiento entre otros miembros de la cooperativa. Y aunque no vamos a desvelar nada, el taxista asegura que ya son varios los compañeros que le han dicho que cuente con ellos la próxima vez para elegir el disfraz. Sin embargo, para eso habrá que esperar al año que viene.