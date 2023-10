Un extraterrestre en la entrada de casa, el marciano adorno de Halloween en Zaragoza

Los motivos navideños comienzan tan pronto a asomarse a los escaparates y las calles de las ciudades que han coincidido con los adornos con motivo de la celebración de Halloween, una fiesta importada que suma cada vez más adeptos.

undefined

No hay más que ver cómo están adornados algunos establecimientos y bares por estas fechas, donde las calabazas, los fantasmas y las calaveras son motivos comunes. Pero hay quien va más allá y utiliza la imaginación para recrear motivos que den miedo en sus propias residencias, al estilo de cualquier ciudad estadounidense. Es el caso de los inquilinos de una casa de la calle de San Antonio de Padua, en Zaragoza, que han apostado por una decoración "marciana" de su entrada.

Así, a las puertas de este edificio podía verse este lunes recreado un espacio delimitado con cinta de prohibido el paso y carteles de aviso en los que se puede leer: "Alien sighted. Entre at your own risk". "Warning. Military installation". Dentro hay un platillo volante plateado y la figura de un extraterrestre.