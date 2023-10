¿Cómo se vive en la calle más cara para comprar una casa de Zaragoza?

Un oasis de paz y tranquilidad en mitad del barrio de Montecanal. En toda una mañana de viernes en la avenida de la Ilustración, considerada como una de las zonas más exclusivas de Zaragoza, las personas que transitan por las urbanizaciones aledañas pueden contarse con los dedos de una mano. Muchas de ellas son personal de jardinería, que arregla tanto los arbustillos públicos como privados, con tan solo el sonido del viento y de los ladridos de los perros de fondo. ¿Cómo es la vida en la calle más cara para comprar una vivienda de toda la ciudad?

El portal inmobiliario Idealista reveló, este verano, una lista de las calles más caras para adquirir una casa en cada Comunidad Autónoma. En Aragón, la más costosa está en Zaragoza, más concretamente en Montecanal. El precio medio de venta de los inmuebles en la avenida de la Ilustración, según los datos del citado portal, es de 616.559 euros. Se analizaron tan solo las calles en las que hubiera más de 20 anuncios de venta y se hizo una media.

Este lujo se percibe en el ambiente, aunque no como uno puede imaginar. No hay sirvientes que te abran la puerta de casa, o robots que limpien por ti (salvo alguna 'Roomba'). No son macroconstrucciones. Aunque el ojo alcanza lo que puede a la vista de un peatón que no tiene el código de acceso de alguna de las urbanizaciones, puede parecer una zona privada como otra cualquiera. Arquitectura construida tras la valla, donde la curiosidad puede más que cualquier otro ímpetu.

Esta zona está considerada como una de las más exclusivas de la ciudad, según Idealista

Chalés adosados, a la entrada de la avenida de la Ilustración. H. A.

Allá por el año 1998, se preveía que esta zona tuviera, cuando estuviera terminada, unos 2.500 hogares. Apenas quedan parcelas vacías, pero lo que entonces se proyectaba como "el fin de la ciudad", al estar en una zona tan aislada y tranquila, se ha cumplido con creces. Muchas de las viviendas se asemejan: chalés adosados de ladrillo, con jardín, vigiladas por cámara y con espacios muy amplios. Algunas de ellas, incluso, han logrado premios de arquitectura Fernando García Mercadal, como ya ha sucedido en la edición de este año.

Carmen -nombre ficticio para preservar su identidad- recibe a este periodista en las escaleras de su chalé adosado de la avenida de la Ilustración, 31. "Adelante", dice, mientras gesticula con la mano. Nada más entrar a este inmueble de tres plantas se percibe algo diferente: un ambiente muy acogedor. Es octubre y hace viento y frío afuera, pero en su hogar se está bien. Entran abundantes rayos de sol en el salón, gracias a su orientación sur.

Una de las calles de una urbanización privada de la avenida de la Ilustración. H. A.

Pero ella ya no vive aquí. "Por circunstancias varias", este inmueble ahora quiere venderlo, de la mano de la inmobiliaria Landa Propiedades. Su construcción data de los años 2000, pero tiene unos acabados fantásticos. Su precio de venta actual es de 470.000 euros. "Aquí he vivido 18 años y es como si solo hubieran pasado 8. Han sido maravillosos", relata esta mujer, visiblemente emocionada.

La vivienda se distribuye en cuatro plantas: una bodega, la planta calle y la primera, y una buhardilla. En la parte trasera se desarrolla una terraza de 43 metros cuadrados dividida en dos partes: una totalmente cerrada para su uso todo el año de 25 m2 y una abierta, además de 100 m2 de jardincitos que tantas alegrías le han brindado a Carmen. Son seis dormitorios dobles, tres baños, un garaje con espacio para unos tres coches... Sitio de sobra.

La entrada de la vivienda de Carmen, que se encuentra a la venta por 470.000 euros. Landa Propiedades

Una vivienda a la venta en la avenida de la Ilustración. Landa Propiedades

"La vida aquí ha pasado sin darnos cuenta", insiste. "Está mal decirlo -reconoce-, pero tengo más viviendas y hay que deshacerse de alguna", cuenta Carmen. Es conocedora de su fortuna por haber vivido "de otra manera". "Se disfruta distinto", añade. Esa es la perfecta definición de lo que supone vivir en una zona como ésta.

Una vivienda a la venta en la avenida de la Ilustración. Landa Propiedades

Una vivienda a la venta en la avenida de la Ilustración. Landa Propiedades

Una vivienda a la venta en la avenida de la Ilustración. Landa Propiedades

Carmen reconoce que esta vivienda ya no es para ella. "No tengo nada que hacer con tanta habitación y con tantas alturas", dice. Marta Salas, agente de Landa Propiedades, explica que esta zona de Montecanal "tiene mucha demanda". "El perfil interesado es de gente de treinta y tantos, cuarenta y tantos años, con hijos pequeños, que tienen toda la vida para adelante. Tienen veinte o treinta años para disfrutar la casa", asegura Salas.

Son gente de nivel "medio-alto", que busca la "exclusividad" que tiene Montecanal. "Las construcciones tienen muy buenas calidades y son muy bonitas, pero lo que más prima la gente son los espacios y la seguridad. La tranquilidad de vivir en estas zonas es inigualable", asevera Salas. Carmen lo reconoce. "Hay tanto silencio que cuando escucho un ruido paso hasta miedo. Después, escucho al vecino tirar de la cadena y pienso: 'mira, hay alguien más'", expresa. Asimismo, el comprador piensa que sus vecinos tienen un nivel adquisitivo similar, "algo que les atrae". Se conocen entre todos a pesar de la gran privacidad de estas parcelas. "Se vive de otra manera y se disfruta distinto", replica la agente de Landa.

La decoración clásica, de madera de roble, sillas de ratán y cuadros de paisajes en las paredes de la casa de Carmen choca con otra que la citada inmobiliaria tiene a la venta en la avenida de la Ilustración, esta vez en el número 35 y por 480.000 euros. Esta, más bien, se asemeja a la casa de la Barbie por su salón decorado en tonos rosas, con un estilo variado: hiedras en el techo de una habitación, papel de flores en la pared y un llamativo vestidor.

Una casa a la venta en la avenida de la Ilustración por 480.000 euros. Landa Propiedades

Una casa a la venta en la avenida de la Ilustración por 480.000 euros. Landa Propiedades

Una casa a la venta en la avenida de la Ilustración por 480.000 euros. Landa Propiedades

Ya son las 14.00. Los adolescentes vuelven del colegio. Por aquí es un tanto diferente. Ninguno para en un supermercado a por pan. Solo caminan, mirando el teléfono móvil, entre cientos de chalés. Recorren una larga calle hasta encontrar el número de su casa. Nada de ruido, nada de bullicio. Solo el sonido de las ruedas de los coches y, en ocasiones, de algún avión que parece que rompa la barrera del sonido.

Para salir de la urbanización basta con tan solo apretar un botón junto a la valla (a diferencia de la entrada, que es con un código) para que una puerta se abra. Allí uno puede encontrarse con un plano de la vía a la que está a punto de entrar, ya que es fácil confundirse entre la similitud de sus calles. Al horizonte asoman más chalés: entramados de madera al estilo vasco francés, mansardas parisinas, tejados alpinos con placas fotovoltaicas, villas palatinas o algunas fachadas que bien emanan a una mansión. La vegetación cubre desde fuera varios edificios.

La entrada a una urbanización privada de la avenida de la Ilustración. H. A.

Una persona se aleja caminando por la avenida de la Ilustración. H. A.

Esta zona de la capital aragonesa comenzó a urbanizarse cerca de los años 2000, pero en su arquitectura hay cierta voluntad de que las casas parezcan antiguas, en contraste con otras que están ahora mismo edificándose y que se sabe de sobra que tendrán una tendencia más minimalista. En mitad de la calle, una marquesina de bus alumbra el camino. Aunque, con vistas al descampado, uno piensa que el vehículo no llegará a ninguna parte. "Volvemos a Zaragoza", piensa este redactor. El 41 se aleja del remanso de paz y regresa el caos de la ciudad. ¿Estará justificado el valor de esa tranquilidad?