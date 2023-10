El Ayuntamiento encarga una tasación de los suelos de La Romareda para aportarlos a la nueva sociedad

La primera aportación del Ayuntamiento de Zaragoza a la sociedad mercantil que financiará la construcción de la nueva Romareda serán los propios suelos. Lo confirmó este martes la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, que explicó que el gobierno ha encargado una tasación «objetiva» de su precio, que se dará a conocer en los próximos días, para lograr que los socios de este proyecto (por el momento, tras la negativa de la Diputación Provincial, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza, además del propio Consistorio) «se sientan cómodos».

Chueca informó de que el Ayuntamiento cederá en una primera fase los suelos en derecho de superficie, ya que actualmente, según remarcó, las arcas municipales no tienen disponibilidad de fondos monetarios. Sí que aseguró que en las cuentas del próximo ejercicio habrá una partida presupuestaria plurianual destinada al futuro estadio, con un importe todavía por determinar. «Todavía no conocemos la dotación que necesitaremos, pero la podremos ir alimentando en los próximos tres años», indicó. También el consejero de Hacienda de la DGA, Roberto Bermúdez de Castro, garantizó el lunes que habrá financiación autonómica hasta 2027.

La tasación, que según confirman fuentes municipales ya está concluida y se hará pública en los próximos días, tiene por objetivo, según indicó Chueca, garantizar «la solvencia económica de la nueva sociedad». «En el pasado en algunas sociedades mixtas, conozco muy bien lo que sucedió en la del tranvía, se hizo una valoración que luego los socios cuando entraron no aceptaron y creó un ‘gap’ que lastró financieramente a la sociedad y la sigue lastrando. Preferimos entrar con una tasación que sea objetiva y que sea aceptada por los socios desde el principio», declaró.

En los pliegos del contrato para construir y explotar La Romareda que trató de licitar el Ayuntamiento, pero al que al final el Real Zaragoza acabó renunciando, se cifraba el valor del derecho de superficie en 30,8 millones de euros, pero la alcaldesa no aclaró si la cifra obtenida con la tasación era o no similar a esta.

Recalcó la regidora que, con todo, lo principal es continuar trabajando para que la nueva Romareda «llegue a buen puerto» y permitir que Zaragoza se mantenga en la carrera por ser una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030. «Estamos en el tiempo de descuento», insistió.

La DGA y el Real Zaragoza

Mientras que el Ayuntamiento aportará en esta primera fase el derecho de superficie de La Romareda, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza sí que harán una aportación económica. El presidente de la DGA, Jorge Azcón, dijo este martes que ambas entidades pondrán un dinero «similar». Sostuvo, como ya se ha dicho estos días, que los tres socios participarán de forma «muy equilibrada» en la operación Romareda, por lo que deberán proporcionar una cantidad parecida a la que se desprenda de la tasación municipal. El club deportivo además dará el proyecto del estadio encargado a Idom, valorado en 3 millones.

Fue crítico además con la DPZ por no querer «arrimar el hombro» en esta cuestión, y especialmente con su presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, del PSOE, quien dijo que no atendió ni sus llamadas ni las de la alcaldesa. Aseguró que la postura del Partido Socialista es «absolutamente incomprensible» y les acusó de no tener «la altura de miras necesaria». «Hay dos administraciones y un club que están dispuestos a hacer realidad el campo de fútbol. Algunos están dispuestos a apoyar y otros quieren autoexcluirse de algo que debería ser de todos», lamentó.