Azcón y Chueca agradecen la claridad del Real Zaragoza y acusan al PSOE de "tratar de destruir" la operación Romareda

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han respaldado este sábado el duro comunicado del Real Zaragoza contra el PSOE tras el rechazo de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) de Juan Antonio Sánchez Quero a entrar en la operación Romareda.

🔵 Frente a quienes han adoptado la actitud irresponsable de bloquear y destruir por un tacticismo partidista profundamente equivocado, nosotros vamos a trabajar codo con codo con quienes quieren construir una nueva Romareda en beneficio de Zaragoza y el conjunto de Aragón. https://t.co/Iv7rJm8Vbl — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) October 21, 2023

El líder autonómico ha asegurado a través de X (antes Twitter) que “frente a quienes han adoptado una actitud irresponsable de bloquear y destruir por un tacticismo partidista profundamente equivocado”, el Gobierno regional va a trabajar “codo con codo” con los que quieren construir una nueva Romareda en beneficio “de Zaragoza y del conjunto de Aragón”.

Por su parte, la regidora ha agradecido al club que haya sido “tan claro” y ha recordado que del impacto del Mundial de 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos se beneficiarán los “taxistas, comercios, bares y hoteles de la ciudad”. Chueca ha cargado contra Sánchez Quero por “utilizar las siglas que representa para boicotear el bien común”. “Por eso, quiero agradecer al Real Zaragoza que, siendo una institución apolítica, sean tan claros y estén viendo cómo les están acusando de cuestiones que transgreden”. El señor Sánchez Quero y el Partido Socialista en Aragón están pasando una serie de líneas rojas que no deberían cruzar. Todos los políticos nos debemos a nuestros vecinos, y a este señor no le ha votado a nadie. Lo habrán hecho en su pueblo pero está ahí por una decisión orgánica. Le han puesto a dedo, no porque tenga el aval de los votos”, ha aseverado.

En su opinión, muchos de los votantes del PSOE no estarán de acuerdo con lo que están haciendo sus líderes. “Todos queremos que le vaya bien a Zaragoza independientemente del partido político al que hayan apoyado. Lo que la gente quiere es que la ciudad prospere y tenga un nuevo campo de fútbol, que no pierda oportunidades como la de ser sede del Mundial 2030. Remar en contra y boicotear en lugar de sumar es bastante difícil de comprender”, ha agregado.

La alcaldesa ha reiterado que este es “un proyecto de ciudad” comparable a la Expo 2008, lo que exige “altura de miras”. “Perdiendo esta oportunidad, desmarcándose sin ni siquiera haberse reunido con quienes les podíamos facilitar la información y yendo a Madrid sin información para ver si no salía la sede del Mundial 2030… Es muy difícil de entender qué está haciendo. Es lícito que el Real Zaragoza haga ese comunicado. Están pensando en sus socios y en su proyecto deportivo, independientemente de que el Partido Socialista esté en estos momentos un poco desnortado y no haya sido capaz de aprovechar esta segunda oportunidad que le estábamos brindando”, ha señalado.

A este respecto, ha remarcado que el Ayuntamiento “no necesitaba a la DPZ” y que, con su mano tendida, buscaba “un mayor consenso” y que la construcción del nuevo estadio no se viese como un proyecto político. “En el Gobierno de Aragón hemos tenido receptividad y en la DPZ no hemos encontrado nada más que rechazo a reunirse y desinformación. Básicamente todo lo contrario”, ha afirmado.

Respecto a las claves del acuerdo, ha dicho que la aportación municipal “se conocerá a su debido momento”. “Esta semana estamos ultimando y detallando todos los aspectos jurídicos y económicos con el club y el Gobierno de Aragón. Hasta ayer manejábamos la posibilidad de que pudiese entrar una cuarta institución y ahora tenemos que terminar de trabajar esta semana, que es el plazo que nos ha dado la Federación Española de Fútbol para poder tener una respuesta y llegar al 30 de octubre, con lo cual quedan muy pocos días para que podamos contar todos los detalles de la operación”, ha incidido.