Sánchez Quero rechaza pactar La Romareda este mes y Chueca replica que cumplirá los plazos

Todos los actores que participan en el proyecto de la nueva Romareda estaban pendientes de qué iba a decir este jueves el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, tras su reunión con el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos. Pero del encuentro no salió ninguna solución para el estadio, pieza básica de las aspiraciones de la ciudad para ser sede del Mundial 2030.

El también secretario general del PSOE de Zaragoza negó, como sostiene el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, que la fórmula que tiene que desbloquear la construcción del campo de fútbol deba estar este mes si la ciudad quiere tener opciones de ser una de las sedes del Mundial, que va a organizar España, Portugal y Marruecos.

«Una vez más la DGA y el Ayuntamiento no han dicho la verdad cuando anunciaron que la propuesta del nuevo campo tenía que estar cerrada para finales de octubre», denunció Sánchez Quero.

No solo hubo un desmentido municipal. Además el Consistorio no dio margen: los plazos se mantienen y a final de mes habrá un documento en el quedará reflejada la fórmula jurídica y económica con la que se quiere impulsar el nuevo estadio, esté la DPZ en la operación o no.

Falta de consenso

El encontronazo se convirtió en la enésima polémica entre la DPZ y el Ayuntamiento a propósito del estadio. A solo diez días de que expire el plazo dado por el Ayuntamiento y la DGA para dar con una solución que desbloquee el nuevo campo, la controversia evidenció lo lejos que está el PSOE del acuerdo. Por la tarde, en las Cortes, los socialistas se desmarcaron del proyecto de campo con una abstención ante una propuesta del PP que pedía respaldar el proyecto y la participación de la DGA. Ya no hubo ni menciones genéricas a la necesidad de consenso.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, había invitado al presidente provincial a sumarse al proyecto, que se quiere articular a través de una sociedad pública en la que también participaría el club y el Gobierno de Aragón. Pero 35 días después de que el Real Zaragoza renunciara financiar en solitario la construcción, ni siquiera se ha producido un primer encuentro.

Aunque admitió que los plazos son perentorios, Sánchez Quero no mostró prisa por resolver esta cuestión. «Es evidente que, tras el proyecto fallido del señor Azcón, vamos mal de tiempo. Pero la señora Chueca y al señor Azcón tendrán que explicar por qué han insistido en poner una fecha que no es cierta y que nos obliga a resolver en apenas 20 días lo que el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido incapaz de articular en 4 años», criticó.

Consideró que el plazo de octubre fue una especie de «ultimátum» de las instituciones gobernadas por el PP para «presionar» a la Diputación y forzar su entrada en la operación. «Somos una institución seria y no vamos a caer en las prisas porque ya hemos visto adónde nos ha conducido la precipitación del señor Azcón y de la señora Chueca: a un proyecto fracasado y a la casilla de salida», dijo.

Pese a las palabras de Sánchez Quero, el Ayuntamiento insistió que el plazo de octubre es el que manifestó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la reunión que mantuvieron hace unos días el presidente interino de la entidad, Pedro Rocha, con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa.

«No tengo más que reiterar la realidad de los hechos. La Federación nos dio el plazo máximo que podían estirar. De hecho, iba a ser más corto. Pero pudimos arrancar unos días más hasta final de mes», declaró Chueca. Anunció que se presentará ante la Federación un «documento» que dé «validez y seguridad» al proyecto. Chueca mantuvo su «mano tendida» a Sánchez Quero y expresó su disposición a reunirse para explicarle «todos los detalles de primera mano». «Hasta la fecha no hemos podido», dijo.

El Ayuntamiento envió un comunicado en el que además de reafirmar los plazos, reiteró su «disposición» a mantener, «de forma inmediata, los contactos informativos que precise el presidente de la Diputación». El Consistorio insistió en su objetivo «de incorporar a esta institución a un proyecto estratégico para la ciudad que ya cuenta con el firme respaldo del Gobierno de Aragón y del Real Zaragoza». De hecho, informó de que «ya se ha avanzado en los acuerdos que deben de suscribirse antes de que finalice el mes de octubre».

Natalia Chueca, además, confirmó que tal y como le ha reclamado el PSOE, la próxima semana se convocará una junta de portavoces extraordinaria para informar a los grupos municipales antes de que acabe el mes de los pasos que se han ido dando para impulsar la nueva Romareda.