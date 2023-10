La alcaldesa de Zaragoza: "Sánchez Quero no ha estado a la altura con la nueva Romareda"

Alrededor de diez días restan para la nueva fecha clave marcada en el calendario para salvar la operación Romareda y la Diputación Provincial de Zaragoza ha anunciado este viernes que renuncia a formar parte del proyecto y que no estará dentro de la sociedad mixta que quiere impulsar el Ayuntamiento. La alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, ha cargado tras conocer la noticia contra el presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, a quien ha acusado de "torpedear" la candidatura de la ciudad para convertirse en una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030. Ha hablado directamente de "deslealtad" y ha asegurado que con esa actitud demuestra "ceguera política y cortedad de miras".

Chueca se ha referido a la reunión que mantuvo este jueves Sánchez Quero en Madrid con el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos. Ha dicho que acudió a ese encuentro "sin información", pese a que tanto ella como el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, le habían citado previamente para hablar sobre el modelo para el futuro estadio. "Hace más de un mes le solicitamos una reunión y ni siquiera ha tenido tiempo de atender a esta invitación, en la que podríamos haber compartido todos los puntos de vista, en lugar de tomar una decisión alegando que no tiene información, es bastante contradictorio", ha replicado la regidora, que ha considerado que el responsable de la DPZ "no ha estado a la altura".

Se ha mostrado convencida Chueca, pese a considerar "muy respetable" la decisión de Sánchez Quero, de que este "se equivoca". No obstante, ha mantenido en pie su oferta. "Estoy abierta que me reciba, venga, le contemos la información y pueda reconsiderar su decisión", ha sostenido.

Aunque sobre todo ha recalcado que independientemente de lo ocurrido con la DPZ el proyecto no va a parar. "Una institución con intereses partidistas no va a cambiar nuestra determinación", ha recalcado. "Me parece que no es de recibo que el PSOE intenté utilizar al PSOE del Gobierno de España para torpedear un proyecto que es objetivamente necesario y bueno para la ciudad impacto de más de 300 millones y más de 3500 puestos de empleo", ha rematado.

Ha insistido en que "los zaragozanos no se merecen" que se pierda la oportunidad del Mundial y ha recordado otros momentos en los que el PP sí que, ha insistido, demostró "responsabilidad" cuando la ciudad lo necesitaba, votando por ejemplo a favor del proyecto de la Expo 2008 del exalcalde socialista Juan Alberto Belloch.

El proyecto de la nueva Romareda

Pese a ello, ha insistido en que el Ayuntamiento continuará trabajando de la mano del Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza en "en llegar a ese acuerdo jurídico" que le dé a la futura Romareda "las garantías que la Federación de Fútbol exige". Ha recordado que el plazo dado por esta institución para atar un proyecto sólido para el campo expira el 30 de octubre y ha informado de que la próxima semana se contará con un plan "con transparencia, garantía, determinación y la celeridad que exige que las obras estén dentro de los plazos comprometidos".