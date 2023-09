Chueca: “No hay ningún motivo para una huelga del bus en las Fiestas del Pilar”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, consideró este lunes que “con un convenio firmado hace apenas unos meses, donde se mejoraban sustancialmente las condiciones salariales, existen pocos motivos que justifiquen la huelga”. Con este argumento rechazó los planes del comité de empresa de Avanza, la concesionaria del bus urbano, que acaba de acordar la convocatoria de paros parciales durante las Fiestas del Pilar. La decisión todavía debe ser ratificada por la plantilla.

El motivo de los paros está en el retraso que según los sindicatos se está produciendo en la aplicación de los nuevos cuadros de marchas, es decir, los tiempos de recorrido de los autobuses. “Sé que tuvieron una reunión hace dos o tres semana y han hecho un estudio que les presentaron para empezar a hacer esos cambios. En los próximos semanas, meses, están trabajando en ello para nueve líneas”, declaró la alcaldesa.

Chueca expresó su sorpresa por el hecho de que se planteen paros en el Pilar. “No tienen ningún motivo objetivo, dado que estamos estudiando y trabajando, avanzando más en la revisión de los cuadros de marcha, de lo que se ha hecho en los últimos ocho años y el convenio está firmado”, apuntó la alcaldesa.

“Yo creo que los zaragozanos no pueden estar ahora otra vez pendientes de si el autobús vuelve a estar en huelga. En estos momentos, creo que la ciudad no lo entendería. Igual que no lo entendemos nosotros”, afirmó.

La alcaldesa recordó que los días de las Fiestas del Pilar la ciudad "debe dar la mejor imagen de sí misma". “Flaco favor le hacen a la ciudad cuando el consistorio está trabajando con ellos, están de acuerdo en el planteamiento y es una cuestión de ver en qué momento es posible introducir esos cuadros de marcha”, declaró.

Prórroga del bus

Chueca también fue preguntada por la prórroga del bus urbano después de que el PSOE haya solicitado una comisión de investigación. “No hay nada ilegal. Estamos hablando de una prórroga de un contrato que contempla legalmente cinco años”, recordó la regidora, que explicó que muchos otros contratos están en la misma situación.

Por eso, dijo no tener miedo a una posible judicialización de la medida, que según dijo tiene todos los informes jurídicos a favor. Justificó la decisión en la necesidad de completar la renovación de la flota de autobuses eléctricos.

Señaló que si el Ayuntamiento “no hubiese hecho esa prórroga, no se hubiesen podido comprar ni los 68 autobuses eléctricos anteriores, pero sobre todo los que se estaban poniendo en juego son los 40 próximos”.