A la 'caza' de una agenda para la vuelta al cole: "Hay una para cada tipo de persona"

Para quienes son consumidores asiduos de este tipo de productos, elegir una agenda cada año se ha convertido en una auténtica odisea. Entre decenas de marcas y formatos, todo tipo de tamaños y pesos, materiales y complementos como pegatinas, planificadores, consejos o tablas de vocabulario, la amplia gama de hoy en día es de lo más llamativa.

Son las 16.30 de una calurosa tarde de agosto en FNAC plaza de España. Entre lineales repletos de agendas de colores, varias personas, la mayoría de ellas jóvenes, merodean entre las estanterías debatiendo cuál puede ser la mejor opción de agenda para este año. "Esta pesa demasiado, no la voy a cargar todo el día", le explica una a otra.

Una imagen que, como explica Alberto Díez, responsable editorial del establecimiento, se ha convertido en más habitual de lo que imaginamos. "Desde finales del mes de agosto ponemos en marcha la campaña 'Back to school' -o vuelta al cole- con agendas, carteras, estuches, ordenadores. Sin duda, se han convertido en el elemento más importante”, asevera.

Alberto Díez, responsable editorial de FNAC plaza de España. C. I.

De hecho, si la librería abarca el 14% del negocio de FNAC plaza España, las agendas suponen el 50% de facturación. En lo que va de año, tan solo en este negocio ubicado en el centro de la capital aragonesa se han vendido más de 1150 agendas, lo que se traduce en más de 14.500 euros, frente a las 920 unidades vendidas en 2022, cuando los ingresos fueron de 12.000. "Tan solo de un año para otro hemos notado un incremento del 20%", advierte Díaz.

Este crecimiento en el número de ventas no es lo único que ha cambiado en las tres últimas décadas. Hoy poco o nada tienen que ver las agendas de aquellos años: "Cada vez hay más cantidad, más modelos… podría decirse que hay una agenda para cada tipo de persona". Mientras que en 1996 apenas contaban con un horario y algunas fotografías, hoy son personalizables hasta el extremo de dedicarse a un personaje o saga en concreto -Marvel Harry Potter o El Principito-, e incluso existen marcas dedicadas prácticamente a ellas en exclusiva.

"Además, no solo causan furor entre los escolares, muchas personas adultas las llevan al trabajo o las utilizan en su vida diaria", añade. Como cambios en lo referente a su diseño, también hay elementos que han caído en el olvido como los glosarios, los cumpleaños o las agendas telefónicas.

En la planta de papelería de El Corte Inglés del paseo de la Independencia la historia se repite. Varias personas repasan, concienzudamente, las agendas de muestra. Entre ellas, Victoria Jaqués y Roumaisa Bengrab, vecinas de Zaragoza de 16 años. "Para mí es un complemento fundamental. La uso para apuntar deberes, entrenamientos, horarios y citas desde que soy pequeña, porque me lo inculcó mi madre", reconoce. Para Jaqués, lo más importante es la comodidad: "Busco que no sea muy pesada, ni impracticable, y con anillas, que las otras no se abren bien", opina. También le gustan las pegatinas y los posits, "aunque siempre se acaban y te quedas un poco colgada. Prefiero que sea menos bonita, pero cómoda, ante todo".

La zaragozana Alba Escartín eligiendo agenda en un comercio de la capital. C. I.

A escasos metros se encuentra Alba Escartín (30) con su pareja y una de sus cuatro hijas. "Vengo cada año a comprarme una, pero reconozco que no las utilizo. Lo hago más como coleccionista", explica la zaragozana, que se declara "fan total" de estos accesorios. "Me encantan, son preciosas. Es verdad que en mi día a día se me olvida usarlas, y no sé hacerlo; pero me las compro igualmente", explica.

El año empieza en septiembre

Y es que, para esta mamá, igual que para otras muchas personas que no necesariamente continúan estudiando, el año empieza en septiembre. "Yo empecé siendo una cría, en el colegio, y las guardo todas a modo de colección. Primero apuntaba deberes, notas y cumpleaños. Hoy se han convertido en una especie de diario de todo", explica María González. En su caso, no saldría de casa sin su agenda. "Cada año intento buscar un término medio entre comodidad y estética, aunque a veces caigo. Mi agenda del año pasado era más grande que mi ordenador portátil", afirma, entre risas.

"Cada vez más personas optan las agendas de 16 meses -12+4-, es decir, las escolares, que las de 12 que van de enero a diciembre. Es algo que se ha instalado entre la gente adulta", confirman fuentes de El Corte Inglés de Zaragoza. "Más que haber crecido la demanda, lo que ha cambiado ha sido la tendencia. Son más originales y completas, y existen opciones de todo tipo, desde películas, series, videojuegos, motivacionales… no tiene nada que ver con respecto a hace 10 o 20 años", añaden.

Una agenda para cada persona

En Aragón también contamos con agendas locales, como la que realiza cada año -desde hace tres- la zaragozana Silvia Cebolla. "Detecté que no existía nada así en el mercado, no solo porque esté íntegramente en aragonés, sino porque es la única que registra nuestras festividades locales", explica. Además, incluye un glosario con "frases feitas" -o frases hechas- con un diseño de David Gaya.

Silvia Cebolla con su agenda 'made in Aragón'. C. I.

"Este año la hemos dedicado a la geografía, los paisajes y los pueblos de Aragón, con una estética cómic", añade. Y es que uno de los elementos fundamentales de esta "achenda" son los diseños del dibujante de cómics Chema Cebolla, hermano de su artífice.

También 'made in Aragón' es la propuesta que trae para este mes de septiembre la ilustradora zaragozana Blasina Rocher, que traslada su mundo artístico, feminista y floral a este artículo de papelería para una motivadora vuelta a las rutinas tras las vacaciones.