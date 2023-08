Preparativos para la vuelta al cole: "Me he gastado 900 euros en los libros y aún tengo que comprar el material"

Queda tan solo una semana para que de comienzo el nuevo curso escolar. Unos pocos días en los que dejar todo listo para que los más pequeños de la casa vuelvan a clase con todos sus materiales y libros de texto necesarios para todo el año. El curso comienza en Aragón el próximo jueves 7 de septiembre para Educación Infantil, Primaria y Secundaria y para Bachillerato el día 12, por lo que estas últimas jornadas previas suelen ser de muchos preparativos para las familias aragonesas. Después de pasar todo el verano fuera de casa, en el pueblo, la playa o la montaña, retornan a sus domicilios con muchas cosas que hacer por delante.

A la vuelta al trabajo de los progenitores hay que sumar una gran cantidad de gestiones que cuestan tiempo y dinero de cara al arranque de las clases. Las familias tienen que comprar los libros de texto o recogerlos del banco de libros, si todavía no lo han hecho. Deben revisar el material que cada centro escolar ha establecido para el curso y comprar lo necesario: cuadernos, estuche, pinturas, rotuladores, compás, reglas y otros muchos, dependiendo de la etapa educativa del escolar.

También hay que forrar los libros, marcarlos con sus nombres, comprar las batas, si las llevan, revisar qué ropa se les ha quedado pequeña o está demasiado vieja y renovar algo el fondo de armario de los niños de cara a los 9 meses que tienen por delante.

Con tres meses de antelación o a última hora

“Ayer compré el material escolar y encargué las batas para el comedor y las bolsas de los almuerzos, pero los libros aún no los he adquirido”, dice Julia Ortega, a la que le esperan unos días atareados para acabar de ordenar las mochilas de sus dos pequeños.

Ella, además, es maestra y también vuelve al colegio. En su caso, el 1 de septiembre. “Dispongo de material de sobra para las clases”, afirma Ortega. “Estos primeros días en los que no tenemos niños nos sirven para coordinarnos entre los profesores, ver qué grupos tenemos y materiales. Seguramente haremos un mural de bienvenida para recibir a los niños de la mejor manera posible”, explica esta maestra.

“Nosotros tenemos que ir a buscar los libros al banco de libros la semana que viene”, señala Adrián Blasco. “Vamos a reutilizar algunos cuadernos y materiales del año pasado y el resto los tengo encargados en la papelería”, continua. “Este año no compramos ni mochilas ni estuches. Hemos lavado los del año pasado y están limpios y listos, pero muchos compañeros de los niños renuevan cada año este material”, añade este padre zaragozano.

Otros progenitores son más previsores y lo tienen todo completo desde hace semanas. “Yo me dejé todo preparado antes de las vacaciones porque en el cole de mis hijas te dan ya el material que necesitarán para el siguiente curso el último día de clase”, señala Pilar Gimeno.

“Lo que solemos hacer muchos papás y mamás es encargarlo todo en la tienda del barrio. Es más fácil porque solo tienes que decirle el curso al que van y ellos ya saben qué materiales necesitan porque trabajan mano a mano con el colegio. Te hacen un lote con los libros y todo lo necesario y te avisan para ir a recogerlo”, explica esta progenitora.

“Las batas del cole se las hice yo en junio porque que me defiendo bastante bien con la costura, así que ahora no tengo agobios”, asegura. Para ellos, será un inicio de curso especial porque “es el primer día de la más pequeña, que empieza 1º de Infantil y tiene una semana de adaptación”, dice Gimeno. “ Esos días van a ser difíciles y tendremos que hacer malabares para poder ir a buscarla porque durante los cinco primeros días irá solo una hora o dos al colegio. A ver cómo nos apañamos”, se plantea esta madre zaragozana.

También ha sido más previsor Mario Martínez, que es padre de tres niñas. “Los libros los tenemos ya desde principios de julio cuando los recogimos del banco de libros del colegio”, señala. Solo he tenido que comprar algunos que no entraban, una mochila y algo de material, porque mucho lo reutilizan del curso pasado, así que este año no nos ha supuesto demasiado desembolso, unos 200 euros más o menos”, afirma Martínez.

“Nada más recoger los libros, los forré y preparé todo el material en cada una de las mochilas ante de irnos de vacaciones. Solo me falta etiquetarlos con los nombres de las niñas y lo haré esta semana”, continua. “Por otra parte, lo que estamos ahora mirando son las extraescolares. Las del colegio no las sacan hasta mediados de septiembre, pero si quieres que haga alguna otra cosa fuera, hay que mirarlo ya. Esta semana hemos apuntado a la mayor a una academia de música para que empiece en septiembre”, añade el progenitor. “Y nos queda revisar la ropa, porque seguro que tenemos que ir a comprar algún chándal y pantalones. Las deportivas también las compramos ya durante el verano”, insiste.

400 euros de gasto por niño

Con tanta compra, es normal que los gastos se disparen. Es el caso de Marta Gracia. Esta zaragozana es madre de tres niños y ha invertido en libros de texto 900 euros. “Aún me queda comprar el material y ver si los uniformes y las batas les van bien o tengo que renovar algo, con lo que seguro que me gasto 200 euros más”, confirma.

Y es que, según la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), la vuelta al colegio supone una media de 400 euros por niño. Este año, además, con el aumento generalizado de los precios y la subida de los tipos de interés con su consiguiente repercusión en el precio de las hipotecas, hace que el comienzo de curso sea difícil para algunas familias. De hecho, España es el país de Europa con los libros escolares más caros, con un precio medio de 22,15 euros por manual, un 30 % más que en Alemania, donde se encuentran los más baratos, según un análisis de la empresa Idealo difundido hace unos días.

"Los precios han subido entre un 5 y un 8%, dependiendo de la editorial", dice Óscar Martín, presidente de la Asociación de Librerías de Zaragoza y propietario de la librería Siglo XXI. Estos días están a tope con los lotes escolares y "ya hemos comenzado con las filas de gente que viene a comprar los libros", afirma.

“Yo me he gastado 600 euros en los uniformes y el calzado de los dos niños y casi 300 euros en libros y eso que hemos podido reutilizar algunos y nos han prestado otros”, reconoce Celia García, madre de dos niños. “Solamente del material ya he pagado 150 euros y con los libros me gastaré en total unos 350 euros”, calcula, por su parte, Julia Ortega. “Aún estando en el banco de libros se nota que han subido los precios porque solo he tenido que comprar dos pero he pagado por ellos 75 euros. Es una barbaridad”, critica Blanca Fernández, madre de una niña de primaria y de un niño de Secundaria.

Los libreros prevén "filas inevitables y largas esperas para recoger los lotes a partir de ahora", señala Martín. Pero estas filas no solo son por falta de previsión de los padres. El inicio de la campaña Volveremos y que los beneficiarios de las becas de material escolar pueden pasar a buscar los libros ya hacen que "mucha gente se haya esperado a estas fechas para comprar". Además, "ahora están llegando los manuales que se habían agotado o los que han sido modificados para adaptarlos a la nueva ley por lo que, aunque algunos hayan sido previsores, algunos libros no estaban disponibles hasta ahora", asevera el presidente de los libreros zaragozanos.

Recomendaciones para gastar menos

La UCA recomienda seguir una serie de consejos para poder hacer frente al desembolso que supone la vuelta al colegio. El primero de ellos es adelantar las compras en la medida de lo posible. Pero también, hacer una lista con lo que ya se tiene en casa y no comprar nada innecesario, apuntarse a los bancos de libros, favorecer el intercambio de manuales y material escolar de segunda mano entre familias y asociaciones y salir de compras sin los niños para evitar que se encaprichen con algunos artículos.

Para ayudar en este periodo a las familias, el Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a activar el programa Volveremos que, durante cuatro días: 30 de agosto y 1, 6 y 8 de septiembre permitirá a los usuarios recuperar el 15% de saldo de lo que gasten en la compra de libros y material escolar en los establecimientos adheridos de la capital aragonesa, que podrán gastar hasta el 31 de diciembre en los establecimientos del programa.