Una colección de papelería 'de raso' en aragonés para la vuelta al cole

De unos años para aquí, las agendas escolares se han puesto muy de moda, y no solo entre los más jóvenes. Las hay de marcas de sobra conocidas como Disney, Mr. Wonderful o Moleskine; también temáticas, con personajes que causan furor cada año como Harry Potter o de diferentes equipos de fútbol. Lo que no había hasta ahora era una opción en aragonés. Algo que Silvia Cebolla, divulgadora de esta lengua y presentadora del programa de Aragón TV, ‘Charrín Charrán’, llevaba tiempo queriendo cambiar.

“Es la típica idea que desde hace años me rondaba la cabeza. Yo siempre he comprado mi agenda escolar en septiembre y veía que cada vez surgían más y más marcas, incluso en otras lenguas minoritarias como el gallego, el euskera o el asturiano. Y pensaba ¿por qué no en aragonés?”, explica la zaragozana. Fue hace un par de años cuando tomó la decisión de sacar adelante este proyecto: “Me di cuenta de que, si quería que existiera, tendría que hacerlo yo misma”.

Así, en plena pandemia, comenzó a desarrollar la idea junto al diseñador Franc Martell, y el soporte de ‘A rodar’, con el reto de crear una colección de papelería en aragonés, pero también muy aragonesa. “Para Aragón supone un paso más en la normalización de la lengua, pues demuestra que puede usarse para cualquier cosa y que puede seguir formando parte de nuestro día a día”, afirma Cebolla. Como siempre ha defendido la zaragozana, el aragonés no es una lengua pasada de moda.

“También tenía muy claro que quería que fuera muy nuestra, por eso, en lugar de las festividades estatales, en esta agenda aparecen fiestas de la tierra que en las más comerciales no suelen tener cabida”, añade. De hecho, es una agenda "de raso" (totalmente) en aragonés. Entre sus páginas no faltan las fiestas del Pilar, San Jorge, los carnavales de Bielsa, el Cipotegato o una de nuestras citas más románticas: Los Amantes de Teruel o las Bodas de Isabel.

También aparecen detalles y dibujos personalizados como algunos de los picos más emblemáticos del Pirineo, como la Peña Oroel o la Sierra de la Partacua. En su portada se representan símbolos de las tres provincias como las parrillas de San Lorenzo de Huesca, el león, -símbolo de la ciudad de Zaragoza-; la estrella mudéjar de Teruel o el adoquín, uno de nuestros dulces más típicos. “Es un diseño muy moderno con una visión muy aragonesa”, afirma su creadora.

Además, esta ‘achenda’ cuenta con una ‘frase feita’ -o frase hecha- en aragonés al final de cada página y con un completo glosario en la parte final con una selección de las frases más curiosas que ha ido recogiendo durante los más de diez años que lleva invertidos en la divulgación y conservación de la lengua aragonesa.

Y es que, como explica, su historia de amor con el aragonés es algo que viene de largo. “Cuando era pequeña subía al Pirineo de vacaciones, a Sobrarbe, y sabía que se hablaba una lengua que era propia de aquí y me llamaba la atención”, rememora. Ya de adolescente se empezó a interesar por el tema y se enteró de que en Zaragoza había una escuela donde daban clases de aragonés. “Así, a través de un conocido llegué a Nogará y con 19 años me apunté para hacer el primer curso. A raíz de eso, esta lengua se convirtió en una de mis mayores pasiones”, afirma.

Papelería y 'muito més' en aragonés

A través de su página web, en la ‘Botiga -o tienda- A Escuchetes’, -nombre de su canal de Youtube y de su primer libro de cocina, se encuentran esta agenda y el resto de productos que conforman esta colección, como un organizador semanal, un cuaderno y una taza a juego. “La idea es ir ampliando productos poco a poco, de momento a ver si tiene buena aceptación entre la gente y podemos seguir haciendo más cosas”, explica Cebolla. Lo que seguro que lanzará en enero será la agenda anual.

“Los pedidos pueden hacerse a través de la página web o de mis redes sociales -a través del canal de ‘A escuchetes’- y, además de la opción de envío a domicilio, cuenta con lugares de recogida como la taberna ‘A Flama’, en Zaragoza o ‘Frida Café’ en Huesca.