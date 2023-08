El cierre de la tirolina más grande de Europa, en Fuentespalda (Teruel), provoca un aluvión de quejas

La tirolina de Fuentespalda (Teruel), que presumía de ser la más grande de Europa, ha cerrado definitivamente dejando sin servicio a decenas de usuarios que habían contratado esta actividad, cuyo cese ha provocado un aluvión de reclamaciones en el consistorio de este pueblo turolense.

En total, según fuentes municipales, habría al menos 47 reservas pendientes de disfrutar, cuyos clientes se han puesto en contacto con el consistorio para reclamar la devolución del importe de las mismas, ante la imposibilidad de contactar con la empresa adjudicataria.

Paqui Rodríguez, una periodista tinerfeña, es una de las afectadas. Tenía contratado un viaje con una amiga desde el pasado mes de abril para tirarse este domingo, 27 de agosto, de la tirolina más grande de Europa.

"El 25 de abril compré las entradas y pagué 67 euros por el salto doble (dos personas). La semana pasada me llegó el mensaje de texto de que la empresa ha cerrado. Y como no ponía nada más, decidí llamar al número de ese mensaje, al que no entran whatsapps ni te devuelven las llamadas. Entonces pensé que era más serio de lo que pensaba", relata esta usuaria, que se ha puesto también en contacto con el ayuntamiento de Fuentespalda para pedir explicaciones tras enterarse del cierre de la tirolina por un escuerto mensaje de texto.

Mensaje recibido por una afectada. H. A.

"No se puede mandar un sms de esa forma tan poco profesional y con tan poco respeto, encima con una errata que ya te da idea de cómo es la empresa... Me han dicho que ponga una denuncia en la Guardia Civil, pero he decidido que se haga mediático porque es lo único que funciona… Soy de Tenerife, tengo unos billetes comprados de avión, el alojamiento en Beceite, el coche de alquiler desde Zaragoza... Quería tirarme en la tirolina más larga de España y tenía reservados 4 días para eso. Si tienen que cerrar, al menos que avisen a la gente y la traten con respeto. No puede ser que todo el mundo se lave las manos", lamenta esta usuaria.

Jose Ángel Sainz Navascués, de San Sebastián, es otro de los afectados. Reservó el pasado 24 de junio para saltar el 18 de agosto, pero ya no pudo hacerlo. El cierre de la tirolina le pilló desprevenido y se dirigió ese mismo día al cuartel de la Guardia Civil de Valderrobres a poner una denuncia. "Mi sorpresa fue al llegar al hotel y enterarme de que la empresa está en concurso de acreedores. Tenía una gran ilusión en ese salto con mi pareja y me voy del Matarraña estafado. Que el ayuntamiento se lave las manos en una concesión municipal en concurso de acreedores no me parece normal. No es por los 64 euros, es por la gran desilusión que hemos tenido", se queja este afectado.

"No pudimos hacer frente a las exigencias y hemos tenido que retirarnos de un proyecto que siempre nos ha hecho especial ilusión", Mario Adell, responsable de la empresa

Los responsables de la tirolina reconocen que "la empresa está en fase de cierre", el cual achacaron hace un mes a problemas para encontrar técnicos deportivos tras despedir a dos trabajadores y no tener margen de maniobra para encontrar personal cualificado, entre otras razones que han conocido después. "No pudimos hacer frente a las exigencias y hemos tenido que retirarnos de un proyecto que siempre nos ha hecho especial ilusión", declara Mario Adell, responsable de la empresa adjudicataria, Alquifuentespalda S. L.. Según explica en una nota de prensa su abogado, que ha presentado el concurso de acreedores ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Teruel, "el cierre se produjo ante la imposibilidad de asumir los costes indemnizatorios derivados de las injustas condenas sufridas en el ámbito laboral", tras el despido de dos trabajadores el pasado mes de octubre de 2022. Las dos sentencias desfavorables se dictaron el 10 de marzo y el 28 de junio de 2023. La primera ha sido revocada íntegramente por otra dictada por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragon, notificada a finales del mes de julio.

En una nota remitida a este medio, el abogado explica que la empresa fue condenada al pago de "cuantiosas indeminizaciones, las últimas de las cuales han sido imposibles de asumir con los ingresos generados por la actividad de la sociedad" y han abocado a la misma al cierre.

Por su parte, desde el ayuntamiento de Fuentespalda precisan que a los gestores de la tirolina se les terminaba el contrato en abril de 2024, si bien estos presentaron una renuncia el pasado 20 de julio y desde el consistorio se estudió la posibilidad de buscar una empresa interesada y subrogar el contrato hasta el año que viene, pero se descartó enseguida esta posibilidad.

"El problema es que si hacemos esto, le tocará afrontar a la empresa que venga, y no queremos cargarle la deuda a nadie. Se sacará un nuevo pliego que publicaremos lo antes posible, y a ver si se presenta alguien que lo pueda coger", indica Nerea Caldu, alcaldesa de Fuentespalda, quien niega que el ayuntamiento tenga alguna responsabilidad civil. "Yo he hablado con la propiedad a ver cómo estaba la situación y les he instado a ponerse en contacto con la gente para ver cómo solucionarlo. Imagino que estarán liados con su trabajo y no han podido atender las quejas... Desde el ayuntamiento estamos también con un abogado para ver de qué forma proceder", asegura la alcaldesa.

Denuncias por estafa

Por su parte, la Guardia Civil de Teruel ha registrado hasta el momento dos denuncias físicas en el puesto de mando de Valderrobres; una de un ciudadano de San Sebastián y otra de uno de Madrid. Del mismo modo, animan a las presuntas "víctimas de esta estafa" a que denuncien. "Da igual si se han ido de Valderrobres o de la comarca, pueden hacerlo en su lugar de residencia y luego se acaba centralizando aquí. En estos momentos hay una investigación abierta", concluyen.