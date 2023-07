La tirolina de Fuentespalda, al borde del cierre: "Necesito cuatro o cinco personas para trabajar y no encuentro"

Son varias las personas que estos días de verano han intentado reservar por internet para tirarse de la tirolina de Fuentespalda, la más grande de Europa situada en Teruel (Aragón), y no han conseguido hacerlo.

El problema, según cuenta Mario Adell, uno de los impulsores de este proyecto, es la falta de personal que les ha obligado a reducir horas de apertura y bloquear las contrataciones por internet para evitar 'overbooking'. "Nosotros siempre habíamos mantenido un grupo estable de trabajadores, pero ese grupo cerrado se disgregó, desaparecieron, y a partir de ahí han venido los problemas. No hemos tenido margen para encontrar a nadie con dos meses de tiempo para que vengan a Fuentespalda", asegura este empresario, que necesita al menos "cuatro o cinco personas" para trabajar a 30 horas semanales -de jueves a domingo- y poder abrir como en circunstancias normales para dar un servicio que les resulte rentable esta temporada.

Actualmente, los problemas que están teniendo para encontrar técnicos deportivos les han obligado a reducir horarios y abrir solo fines de semana. "En circunstancias normales, el año pasado y el anterior abríamos 5 días y teníamos contratados 15 trabajadores, que nos daba para poder dar el descanso legal de al menos dos días por semana a los que estaban en plantilla. Ahora estamos solo los tres socios y un trabajador. La situación es crítica y nos ha llevado a reducir horas de apertura y limitar las reservas al teléfono, pero ni siquiera puede estar una persona atendiéndolo todo el tiempo porque los tres tenemos otros trabajos fuera", señala Adell.

La tirolina de Fuentespalda abrió al público el 1 de agosto de 2019 y, en ese primer mes de actividad, se superaron los más de 1.000 visitantes. Las cifras también fueron buenas tras la pandemia, pero no así en los últimos meses debido a la falta de personal que les impide abrir a un ritmo normal. "Estábamos haciendo entre 100 y 120 saltos al día el año pasado, y este año no podemos hacer más de 60. La actividad ha cambiado mucho del principio ahora y estamos sufriendo. Nosotros hemos invertido mucho y estamos recuperando muy poco. No sabemos si acabaremos el verano... Pinta raro", lamenta Adell, que sigue buscando personal para no tener que cerrar la tirolina.

Según indica, necesitarían al menos uno o dos técnicos deportivos titulados, pero el problema es que hay muy pocos y a estas alturas de la temporada suelen estar ya ocupados en otros trabajos. "Los que puede haber están lejos, y venirte a trabajar de lejos cuatro o cinco días entre semana, al sol y a 40 grados... Es un trabajo difícil y no es fácil encontrar a este tipo de gente con la temporada ya encima. Normalmente trabajamos con gente muy joven, que está una temporada y luego se va. También es un trabajo muy estacional, en el que siempre hay que coger el fin de semana, y no sabríamos cómo darles de alta si es para una temporada muy corta porque no podemos coger fijos discontinuos. Las nuevas condiciones laborales son casi imposibles para nosotros", declara Adell, desesperado por cómo salvar esta temporada.

Desde el municipio -reconoce- siempre les han dado facilidades para mantener vivo el negocio, si bien otra de las dificultades ahora mismo es que en plena temporada de verano, con la gente de vacaciones en sus segundas residencias, no hay dónde alojarse. "El problema no es el pueblo, que puede hacer lo que puede hacer. De hecho al principio trabajábamos con gente de aquí, pero salieron normativas de deporte activo y te obligan a tener técnicos titulados. Ahora estamos haciendo entrevistas y hemos preguntado en muchos sitios... incluso a gente de Valencia y de Bilbao, pero siempre pasa lo mismo. Al principio es "sí, sí, me interesa", pero luego valoran que tienen que venirse a vivir a Fuentespalda y no les da si se lo plantean con una o dos horas de viaje. Forzosamente para que te sea rentable tienes que vivir aquí, y tener coche es otro de los requisitos, porque una de las tareas que se les pide es que lleven gente arriba", explica.