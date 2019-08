La tirolina más grande de Europa, un revulsivo para repoblar Fuentespalda

Más de 700 personas se han lanzado ya por la gran tirolina gigante de Fuentespalda que abrió sus puertas el 1 de agosto. La instalación está registrando un uso medio diario que roza las 40 personas, superando así todas las expectativas iniciales llegándose en una jornada a registrar hasta 82 usuarios.

Desde el Consistorio y la empresa gestora de la gran tirolina se muestran muy optimistas y reconocen que se han superado las previsiones iniciales. Todo ello, añaden, a pesar de que no se ha podido abrir todos los días debido a las condiciones meteorológicas por haberse registrado lluvia, tormenta o viento. "Lo primero es la seguridad y esta es una infraestructura concienzudamente segura. Estamos además muy contentos y creemos que vamos a conseguir población", ha explicado Carmen Agud, alcaldesa de Fuentespalda.

Durante este mes la tirolina cuenta con hasta ocho trabajadores. Hasta Fuentespalda han llegado visitantes de toda España en estas tres primeras semanas de puesta en marcha de la instalación. Catalanes, madrileños, murcianos y aragoneses se han lanzado ya por la tirolina. Franceses y alemanes han sido otros de los grupos de turistas que han podido ver el Matarraña a vista de pájaro. El último dato que se dio a conocer al cierre de esta edición arrojó 54 personas.

Los precios para lanzarse por la tirolina oscilan entre los 25 euros del pase individual y los 20 euros en caso de que la reserve un grupo de más de 10 personas. Está previsto que funcione durante todo el año aunque su uso estará sujeto a las condiciones meteorológicas imperantes.

Una obra compleja

Además de destacar por sus casi 2.000 metros de longitud, la denominada Tirolina Gigante del Bajo Aragón está adaptada para personas con movilidad reducida, lo que la convierte en pionera no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. En cuanto a su longitud, según aseguraron, es la más grande de toda Europa. El consistorio aportó 140.000 euros para su construcción. Una cantidad similar a la que ha invertido la empresa gestora.

Lo cierto es que durante los últimos meses se especuló a pie de calle sobre si la tirolina de Fuentespalda abriría o no sus puertas después de que su construcción haya durado dos años. Algo que siempre desmintieron desde la localidad que confiaba en el proyecto.

La propia alcaldesa ha sido una de esas más de 700 personas que han disfrutado ya de las instalaciones y hace varios días se tiró por la tirolina. "Lo cierto es que me lo han preguntado varias veces y sí, me tiré y pude disfrutar de la enorme belleza de nuestro término municipal a vista de pájaro", ha explicado Agud, que ya hizo uso de la tirolina de Hoz de Jaca hace tres años. En aquella ocasión varios concejales y vecinos de Fuentespalda visitaron la instalación oscense para comprobar in situ el funcionamiento de una infraestructura de estas características. "Nos gustó mucho la experiencia y pensamos: la de Fuentespalda tiene que ser aún más larga", ha añadido la alcaldesa.

Tras la gran repercusión mediática que la puesta en marcha de la tirolina más grande de Europa ha tenido en todo el país, desde el Ayuntamiento han confirmado que ya se han puesto en contacto con ellos desde otros puntos del país para interesarse por el proceso de fabricación de esta instalación que pasó por momentos complicados. La mayor dificultad estribó en la maquinaria, que tuvo que ser fabricada a medida y expresamente para una tirolina de esta longitud y características y permitir así el correcto tensado de los cables.

Más servicios de hostelería

Visto el éxito inicial de la gran tirolina, desde la localidad instan a promover un mayor número de establecimientos hosteleros y plazas de alojamiento y por ello apelan a la iniciativa privada. Durante las primeras semanas de funcionamiento bares, comercios y casas rurales han notado mayor afluencia de personas que en años anteriores. "No sabemos si va a continuar así durante todo el año, pero sabemos que ha venido ya gente que no ha tenido sitio aquí para alojarse", ha explicado Agud.