Tirolinas: el sueño de volar

“Ya me puedo morir tranquila". Son palabras de una de las últimas señoras de más de 80 años que, tras convencer a su familia, se ha lanzado desde la tirolina del valle de Tena. Aunque el récord en esta instalación ubicada en Hoz de Jaca lo tiene otra mujer de nada menos que 93 años. En esta sorprendente franja de edad, integran la clientela "sobre todo señoras que no han montado en nada nunca y quieren vivir la experiencia de su vida" –señala José Luis Salicio, gerente– y se animan a colocarse el arnés envolvente que las une al cable de 1 kilómetro de longitud que, durante 1 minuto 15 segundos, a 120 metros sobre el pantano de Búbal, las conecta con "una intensa sensación de libertad y de seguridad al mismo tiempo; no es como una montaña rusa ni como una noria, no sube y baja el estómago; es más bien una sensación de volar, como un tobogán gigante, una experiencia dulce y muy agradable que repite mucha gente".

No obstante, el personal que asiste al lanzamiento también sabe prestar asistencia psicológica a gente que va más nerviosa. "La colocación, un poco hacia arriba, evita el vértigo, pero el miedo es libre", considera Salicio. Todo se cuida para que la experiencia sea agradable.

Mientras el salto diurno es "más adrenalínico", todo cambia bajo las estrellas. "Es más sensorial y pierdes la noción del tiempo". La tirolina doble del valle de Tena ofrece también saltos nocturnos; el próximo con luna llena, el 30 de agosto; con luna nueva, el 14 y el 28 de septiembre. Mención aparte merece la Noche de Halloween, cuando todo el pueblo se disfraza y para la que ya tienen 200 reservas. El precio de la tirolina es fijo: 18 euros.

En Hoz de Jaca se planea instalar, el año que viene, la tirolina más extrema del mundo con 3 kilómetros

Lo único que condiciona quién puede lanzarse es el peso: ha de estar entre 40 y 125 kilos. Tampoco las distintas capacidades limitan. Al contrario. "Tenemos mucha demanda de colectivos de personas con discapacidad, desde sordociegos a personas con parálisis total, que pueden disfrutar de una tirolina gigante. Como en la montaña tienen menos posibilidades de hacer cosas, salen entusiasmados", recuerda Salicio.

Ante el Castillo de Acher Bosque de Oza

NOTICIAS RELACIONADAS Hoz de Jaca: la tirolina que hay y la tirolina que viene

El junio del año próximo tienen previsto inaugurar la que se convertirá, con 3 kilómetros de longitud, en "la tirolina más grande del mundo, ya está en marcha su certificación como tal por Guinness World Records". Le arrebatará el título a la de las montañas de Jebel Jais, en Emiratos Árabes Unidos, con sus 2,8 km. En la aragonesa, "el cliente podrá elegir entre un arnés de asiento, tumbado al estilo ‘Superman’ o un nuevo arnés circense que se puede mover en cualquier dirección". Debido a su inclinación, "será también la más extrema".

La tirolina de 3 km unirá con la actual de 1 km. Todo ello "en un enclave espectacular, con agua, pinos, verde, cielo, peña Telera que nos abraza...".

Volar como un pájaro

Dos kilómetros son los que salva la tirolina que acaba de abrir en Fuentespalda, en la comarca turolense de Matarraña, "la más larga de Europa y la más grande adaptada a personas con movilidad reducida del mundo", asegura Pili Caldú, de la empresa gestora Alqui Fuentespalda. Abrieron el pasado 1 de agosto y no cesan de atraer a público que llega incluso de fuera de España: Estados Unidos, Andorra, Alemania... La semana pasada atendían a los periodistas de ‘The Times’.

Dependiendo del peso, en la tirolina gigante de Fuentespalda se alcanza una velocidad de entre 100 y 120 km/h Tirolina de Fuentespalda

Una vez que han dejado en la oficina todo lo que pueda caerse: gafas, móvil, gorras, contenido de los bolsillos..., solo hace falta ser "un poco atrevido y valiente" y, eso sí, pasar por la báscula para comprobar que el peso está entre los 50 y los 110 kilos. Equipados con casco, gafas y arnés, en grupos de 6 o 7 personas cada hora, son trasladados en furgoneta a la plataforma de lanzamiento, en la Punta de la Umbría. Allí se tienen muy en cuenta las condiciones de viento. En esta tirolina, la posición es tumbado hacia delante, por lo que "sientes lo más parecido a volar como un pájaro" contemplando "una panorámica impresionante que abarca Peñarroya, Monroya, Valderrobres, La Fresneda, terrenos de Ráfales... y, justo antes de llegar a la ermita de San Miguel, sobrevolando el pueblo de Fuentespalda". "En menos de 2 minutos, el descenso es brutal, a entre 100 y 120 km/h, según el peso –señala Caldú–, por lo que, aunque todas las personas que se lanzan salen alucinadas, emocionadas y contentas, son muchos los que, tras una primera vez, que es la del susto, repiten para vivirlo más y disfrutar del paisaje". Por eso, si el precio individual es de 25 euros, la segunda tirada cuesta 20 (la misma tarifa que para los grupos de más de 10 personas). Todo queda grabado en la cámara tipo ‘gopro’ fijada en el casco.

Este mes, acaba de abrir en Fuentespalda (Teruel) la tirolina más grande de Europa; salva una distancia de 2 kilómetros

Esta es una tirolina con dos cables: una persona se tira por cada uno de ellos, pero para el año que viene, esperan poner a punto lanzamientos en tándem por el mismo cable, lo que hará posible que un niño de poco peso se tire junto a su madre o su padre.

La instalación de esta gran tirolina no ha estado libre de dificultades. Les costó trabajo encontrar un piloto de helicóptero que quisiera ayudar a tender unos cables de acero amartillado, especial para tirolinas, que pesan 3.500 kilos cada uno. Hubo incluso que utilizar "maquinaria hecha a medida", con tecnología de Alemania y de Andorra.

En ambas tirolinas gigantes se aconseja reservar. Tirolina del valle de Tena: tirolinavalledetena.com, 974 94 74 61. Tirolina de Fuentespalda: www.tirolinafuentespalda.com, 690982317.

DE UN VISTAZO

Diversión a toda velocidad Albarracín Aventura

1 Tirolinas gigantes protagonizan en exclusiva la oferta de Fuentespalda y el valle de Tena. Esta última con saltos diurnos y nocturnos.

2 Practicar arborismo en familia fomenta la relación entre padres e hijos y desarrolla la psicomotricidad infantil.

3 Las tirolinas no faltan tampoco en parques de aventura como el monegrino Gabarda Aventura; Biescas Aventura o el Ecoparque El Juncaral de Villanúa.

Parques de arborismo. Aventura entre árboles en enclaves singulares

Verticalia, un parque de aventura con los Mallos como telón de fondo. El arborismo fue importado en su día desde Brasil Verticalia

Verticalia, en Murillo de Gállego, se convirtió, "en 2004, en el primer parque de arborismo con tirolinas construido en España", rememora Sira Mañas Roncero, gerente y promotora de Verticalia Aventura. Hoy, "su esencia es la multiaventura, combinando el arborismo –con pasos de red, puentes móviles, tibetanos... y grandes tirolinas como la ‘Superverti’, a 150 metros, la más grande y, sobre todo, la más rápida– con actividades como rafting, vías ferratas y puenting". A partir de los 4 años se puede disfrutar de los diferentes circuitos, que siempre van guiados por monitores. Entre sus packs de experiencias, los exclusivos Sueños Verticales (premio a la mejor Experiencia Turística de Aragón 2018-2019) culminan pernoctando en una pared vertical de los Mallos de Riglos, a 100 metros de altura. Más información: www.verticalia.org

Sin duda, su ubicación, "el entorno en que se encuentran, es lo que diferencia unos parques de otros". Así lo cree Ernesto Agustí, director de Albarracín Aventura, "un parque muy versátil, para todas las edades, con cerca de 50 juegos entre árboles, en plena sierra de Albarracín". Uno de los circuitos ofrece seis tirolinas, la final de 130 metros. Más información: www.albarracinaventura.com/.

Entre hayas, abetos y pinos, en un rincón tan especial como la Selva de Oza, discurren los nueve circuitos del parque de tirolinas (más de 30) Bosque de Oza, todos con nombres de animales en aragonés. Este año, han estrenado el Onso, "muy cañero, hace falta ser habilidoso y tener buena psicomotrocidad; han venido hasta guardias civiles de Jaca a probarlo, pero también lo ha hecho una niña de 12 años, eso sí, después de hacerse el parque entero", cuenta Marta Marín, de la empresa de turismo activo Val D’Echo Activa. Como peculiaridad, este parque ofrece un sistema de seguridad de línea de vida continua, en lugar del habitual de doble mosquetón. Más información: valdechoactiva.com/bosque-de-oza/.