Hoz de Jaca: Hoz de Jaca, la tirolina que hay... y la que viene

Te has dicho a ti mismo que no da miedo, que el año pasado se tiró un nonagenario y no ha sido el único, que la vista vale la pena, que la experiencia, que las medidas de seguridad son estrictas, que todo va a salir bien, todo va a salir bien, que Paulo Coelho y Richard Bach y Deepak Chopra y toda esa gente deben tener razón. Casco en la cabeza, recomendaciones para la comodidad en la bajada, chistes del encargado para rebajar la tensión –chaval, que sé lo que haces, ahora estoy un poco nervioso, no necesitaba ser calmado, pero gracias–, cuenta atrás, ojos abiertos para no perderme nada... abajo.

Pues va casi lento, no es para tanto, bueno... no tan lento, qué pasada el viento en la cara, que se sube por la pernera, mira qué bonita se ve el agua de Búbal allá abajo, muy abajo, pero no pasa nada, oye... qué maravilla, no tengo miedo, esto es increíble; vaya, si ya llego, parece menos de un kilómetro, hay que encoger las piernas y agarrar las manetas superiores, que me lo han dicho... quiero más. ¿Cuando volvemos?

La Tirolina Valle de Tena es una fábrica de sensaciones, una cura para los sentidos. La reflexión del principio y el relato mental posterior tienen más de verdad que de realismo mágico. Hace casi dos años, esta instalación descubrió Hoz de Jaca a muchos visitantes del valle de Tena, aunque ya era un secreto a voces para los habituales por su mirador y espectaculares paseos montañeses. El 13 de julio de 2016 bajó el primer humano osado por los cables, pero la idea llevaba un tiempo en el horno.