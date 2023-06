La ampliación de los descuentos en el transporte público costará a Zaragoza otros 7,3 millones

La ampliación de la bonificación del 50% en el transporte público hasta el 31 de diciembre le costará al Ayuntamiento de Zaragoza otros 7,3 millones de euros. El Gobierno de Pedro Sánchez ya debe al Consistorio 7,3 millones por la partida adelantada en este primera semestre, y de momento sigue sin aclarar cuándo pagará.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha confirmado que aún no ha recibido respuesta a la carta enviada al Ministerio de Transportes “hace casi un mes” solicitando el pago. “Todo ese dinero lo hemos adelantado desde las arcas municipales, y nuestra tesorería necesita que se vaya liquidando la parte que corresponde al Gobierno de España”, ha subrayado.

La única nota positiva es que el Ejecutivo central ha atendido la petición lanzada desde Zaragoza de prorrogar la medida hasta final de año en las mismas condiciones que en este primer semestre. Que el Ministerio pague, ha reconocido Chueca, es “urgente”. “De hecho, seguiré insistiendo. Ya he enviado una primera carta formal y voy a seguir en esa línea. Para las cuentas municipales, supone un agujero muy importante, necesitamos que el Ministerio no nos asfixie, y no solamente al Ayuntamiento de Zaragoza, estamos todos igual”, ha remarcado.

La regidora también se ha referido a la amenaza de huelga por parte de los sindicatos del bus urbano, que podrían iniciar paros parciales a partir del 18 de julio en protesta por los tiempos de recorrido. En este sentido, Chueca ha dicho que es un tema en el que se lleva “meses” trabajando. “De hecho, una de mis últimas reuniones como concejala de Servicios Públicos y Movilidad, hace tres meses más o menos, abordó este asunto. Me consta que se está trabajando para revisar los cuadros de marcha en aquellos tramos que, al reducirse la velocidad en algunas calles, han podido verse afectados”, ha explicado.

Cree, por tanto, que “no hay motivo para alertar a la ciudad nuevamente con una huelga”. “Y más cuando todavía no hemos visto el resultado de esos trabajos que se están haciendo a nivel técnico en Movilidad y en los que ellos mismos están participando”, ha manifestado.