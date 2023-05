El tranvía de Zaragoza logra recuperar los usuarios previos a la covid pero el bus sigue un 8% por debajo

Parece que sí, pero todavía no ha vuelto del todo la normalidad previa a la pandemia del coronavirus. En lo que respecta a la movilidad, uno de los sectores más afectados por los meses de confinamiento, que en Zaragoza llegó a perder en esos momentos a más de un 95% de viajeros, la recuperación está muy cerca, pero no está siendo igual en los dos principales medios de transporte de la ciudad. Mientras que el tranvía ha logrado recuperar el volumen de usuarios que tenía antes de la crisis sanitaria, la demanda de los autobuses urbanos de la ciudad no ha mejorado al mismo ritmo. De media, estos vehículos continúan recibiendo entre un 10% y un 8% menos de pasajeros.

Es lo que aprecian los técnicos del área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que explican que, pese a ser los autobuses mucho más usados en proporción que los convoyes, es posible que desde 2020 hayan perdido usuarios en favor de otras alternativas. Aunque las razones todavía deberán analizarse, los funcionarios apuntan a que por el tipo de viaje que se suele realizar con estos vehículos es probable que este desplazamiento se haya dado en mayor medida que en el tranvía.

En concreto porque son, en muchos casos, trayectos más cortos y, por lo tanto, más fácilmente sustituibles. Por eso, desde el gobierno municipal consideran que es probable que muchos ciudadanos hayan optado por hacer estos desplazamientos a pie o utilizando bicicletas o patinetes en lugar de volver a coger el autobús. Mientras que en los convoyes se suelen hacer recorridos más largos y, por tanto, más difíciles de reemplazar por otros modelos.

En las últimas semanas, este servicio ha acumulado diariamente entre 280.000 y 305.000 usuarios los días laborables, unos 200.000 los sábados y entre 130.000 y 150.000 los domingos. Antes de la pandemia, entre semana se superaban fácilmente, según datos del Consistorio zaragozano, los 320.000 viajeros, mientras que también los días festivos se registraban datos algo superiores.

Aunque como es de esperar, la evolución no está siendo igual en todas las líneas, y ya algunas llegaron a superar el año pasado los registros de 2019. Es el caso de la 60, que une Santa Isabel con el puente de Santiago, que cerró 2022 con 580.324 viajeros, un 3,8% más. También están cerca de alcanzar aquellas cifras la línea 54, que sirve de lanzadera entre Rosales del Canal y el tranvía, y la 52, que cubre el trayecto entre Miralbueno y la Puerta del Carmen.

La comparativa, por días

Por días, el pasado jueves 18 de mayo se subieron a los autobuses de la ciudad 293.745 pasajeros, frente a los 322.129 que lo hicieron en el día equivalente de 2019, lo que supone un 8,8% menos. No obstante, solo con observar los registros del año pasado se puede comprobar que la evolución es positiva: en 2022 durante esa jornada utilizaron los buses 255.401 personas, es decir, un 48% menos que las de este 2023.

En el caso de los convoyes, aunque si se analizan los últimos meses comenzaron abril todavía a algo de distancia de los datos precovid, en las últimas semanas las cifras han evolucionado ya muy parejas. De media, estas semanas se están subiendo a los tranvías de la ciudad entre 92.000 y 105.000 personas los días laborables, unas 60.000 los sábados y alrededor de 35.000 los domingos.

Aunque son muchos los factores que han influido en esta recuperación, la rebaja del precio del transporte público que sufragan entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento en todas las modalidades salvo el billete sencillo está teniendo su efecto. Los usos subieron un 20% después de la entrada en vigor de la medida. La retirada de las mascarillas también ha podido ser un aliciente.