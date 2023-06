Vecinos del parque de Pignatelli: “El nuevo lago se ha convertido en una piscina pública”

A las puertas del verano y con las temperaturas en ascenso, muchos ciudadanos buscan ya la manera de refrescarse. El aire acondicionado, las bebidas frías y, sobre todo, los baños en las piscinas, son las opciones más habituales para todos. De hecho, este fin de semana comenzó en Zaragoza la temporada de verano en las piscinas municipales con la apertura de los vasos de baño al aire libre.

Sin embargo, hay quien no quiere hacer uso de estos equipamientos y prefiere utilizar, para su disfrute particular, algunos espacios municipales que, aunque tienen agua, no están pensados como zonas de baño. Se trata de las fuentes y lagos ornamentales que podemos encontrar en algunas zonas de la ciudad.

Uno de ellos es de reciente construcción. El lago situado en la ampliación del parque de Pignatelli, donde se encontraban los antiguos depósitos de agua. El pasado mes de marzo se inauguró este nuevo espacio verde, aunque todavía tardará unos meses en estar acondicionado por completo, que cuenta con parque infantil, zonas de paseo, un ágora con un pequeños escenario, una zona con chorros de agua para refrescarse y un lago con embarcadero, que aún no se ha abierto al público.

El problema es que, “desde que ha empezado el calor, este lago se ha convertido en una piscina pública”, dice María García, vecina de la zona. Sobre todo, durante los fines de semana, según apunta esta mujer. “Hay gente que se mete en bañador, medio vestida, que no solo se moja, sino que nadan”, se queja.

“He visto niños pequeños con sus madres, adolescentes, incluso los perros hacen lo propio metiéndose al agua”, añade. El problema para esta vecina es que “se ha convertido en algo recurrente, en una rutina, porque muchos acuden ya preparados con el bañador, con la pelota de playa, como si hubiesen quedado de propio para venir a bañarse aquí”, explica García, que se acercó incluso a unas mujeres que estaban con sus hijos en el agua “para decirles que no se podían bañar allí, pero hicieron oídos sordos”, lamenta, y pide que haya más presencia policial “para este espacio recién estrenado”, apunta esta vecina.

Las obras, que tendrán un coste de 5,7 millones de euros, estarán listas a finales de este mes.

No es una única voz. El sentir es generalizado entre los paseantes y vecinos de este nuevo entorno ciudadano. “Hay un incivismo total por parte de algunos ciudadanos. Es horroroso lo que se monta aquí”, lamenta María Victoria C., que empujaba el carrito de su nieto por uno de los paseos del parque este lunes por la mañana.

“El otro día había un grupo de unas 18 personas celebrando un cumpleaños junto al lago y tenían metido un cubo lleno de cervezas con hielo dentro del agua para mantener las bebidas frescas”, señala esta vecina. “Y no eran chavales, sino que era una celebración familiar con adultos y niños. De hecho, en un momento dado, una de las mujeres metió a una de las niñas al lago para limpiarla porque se había manchado jugando con la tierra”, explica.

“Luego se fueron sin recoger nada y lo dejaron todo sucio. Nos tuvimos que ir porque no podíamos soportarlo”, confiesa María Victoria. “Se te quitan las ganas de venir con lo bonito que lo han dejado”, continúa, y augura: "No le veo futuro a esto de aquí a un año. O viene alguien a controlar o se va a deteriorar en cuatro días”, añade la mujer.

Un reclamo para el baño

Pilar P. es otra vecina que vive justo enfrente. Desde su terraza ve todo lo que pasa en este parque. “El otro día había un grupo de jóvenes y dos de ellos se metieron a bañarse, eran un chico y una chica y ella iba con bikini”, recuerda esta vecina. No solo eso. Pilar denuncia la suciedad que también dejan en el agua. “Tiran botellas vacías, los perros se meten animados por sus dueños y me he llegado a encontrar preservativos en el suelo al día siguiente”, denuncia la mujer.

“El lago, tal y como está, es un reclamo para que la gente se meta”, dice Nieves que descansaba en uno de los bancos junto al estanque este lunes. “Acabo de ver ahora mismo a un perro suelto meterse en el agua y su dueña estaba al lado y no le ha dicho nada”, lamenta esta mujer que cree que la solución pasaría por poner más vigilancia.

Lo mismo opina María Pilar, que acudía a su trabajo en una calle cercana al parque. “Lo han puesto a huevo para que se meta la gente y los perros. ¿No lo hacen en las fuentes de la plaza del Pilar y no pasa nada? Entonces, ¿por qué no lo van a hacer en esta?”, se pregunta.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza recuerdan que, según las ordenanzas municipales, “está prohibido que los perros y las personas se bañen en las fuentes ornamentales. Más allá de que el agua esté o no tratada es una cuestión de que las fuentes tienen conexiones eléctricas y tubos por los que las personas se pueden hacer daño”, explican desde el consistorio zaragozano.

"Están tratadas las fuentes que son para bañarse, las que tienen chorros de agua, como las de la Expo y de la Estación Intemodal de Delicias”, y que también hay en este nuevo espacio ciudadano. “Ahí, el agua sí que tiene un tratamiento porque están pensadas para que los ciudadanos puedan darse un chapuzón y se refresquen.

Pero el resto son fuentes con un circuito cerrado”, añaden desde el Consistorio, y reiteran que “el problema no es la salud del agua sino que los ciudadanos se pueden hacer daño o pueden romper la infraestructura que necesita la fuente para funcionar”, señalan.