La ampliación del parque Pignatelli, a examen: "Hacía falta algo así"

Los primeros vecinos en pisar el nuevo parque de Pignatelli no tardaron en dar su veredicto. Muchos llevaban desde 2021 oyendo las máquinas y tenían ya ganas de ver el resultado, aunque para conocer su verdadera imagen, de la que formarán parte 225 árboles y una pradera de 4.600 metros cuadrados, habrá que esperar aún varios meses.

"Por el momento está todo muy gris, pero pinta bien. La zona de juegos infantiles es un acierto. Vivimos aquí al lado y venimos mucho, y aún lo haremos más cuando abran todos los accesos", comentaba Isabel de Val junto a su hija Catalina, de 5 años, una de las primeras en probar los juegos.

Entre ellos está la ‘nube’, un modelo único en Zaragoza que permitirá a los más pequeños escalar y tirarse a modo de tobogán. El único ‘pero’, lamentaban Guillermo Pérez y Lourdes Lobera, es que "faltan columpios cerrados para bebés". "Por lo demás, ha quedado muy bien. Estamos deseando verlo cuando esté al 100%. El ágora nos llama mucho la atención", apuntaban.

Muchos imaginaban ya la vida que tendrá el entorno cuando entren a vivir los inquilinos de las 65 viviendas libres y las 30 de protección oficial. Pero la auténtica sensación fue, sin duda, el nuevo lago, llamado a convertir el parque de Pignatelli en un pequeño Retiro. Dora Herráiz y María José Aparicio no sabían que ayer era día de inauguración, pero tras salir de misa –era uno de los ‘Trece martes a San Antonio y no podían faltar a su cita con el santo en Torrero– no dudaron en acercarse y hacerse la foto de rigor. "Ha quedado muy bonito", comentaban estas dos vecinas de la avenida de Tenor Fleta entre toma y toma.

"Sale ganando el barrio"

También con el móvil paseaba Pascual Calvo, vecino de Torrero. "Bajo aquí muy a menudo, así que lo aprovecharé mucho. Hasta ahora, aquí no había nada, hacía falta algo así. Con el nuevo parque saldrá ganando el barrio, sobre todo los mayores y los más jóvenes, que tendrán más bancos y zonas de juegos", manifestó.

A pocos metros, Charo Bescós y Teodoro Corrales estrenaban uno de los bancos diseñados específicamente para tapar el cierzo. "Ha quedado bonito, aunque esperamos que, con el paso de los años, vayan poniendo más baldosas para cubrir las zonas de tierra. Con el aire de Zaragoza, esto es un polvorín. Ayer ni siquiera se habría podido entrar", señalaron.