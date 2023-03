La ampliación del parque Pignatelli abre al público con un lago y más de 23.600 metros cuadrados de zona verde

Zaragoza ha cerrado este martes otra de sus grandes cicatrices urbanísticas con la inauguración de la ampliación del parque Pignatelli. La nueva zona verde, de nada menos que 23.600 metros cuadrados, contará con un gran embarcadero, modernas zonas de juegos infantiles y un ágora que, ya en las próximas semanas, acogerá programación cultural.

Los vecinos del entorno no han esperado ni a que retirasen las vallas para entrar al nuevo parque, que aspira a convertirse en una de las referencias verdes de la ciudad. No en vano, prácticamente va a duplicar la superficie del antiguo parque Pignatelli.

Los primeros en estrenarlo han sido los alumnos de 3º de primaria y 1º y 2º de la ESO del colegio de La Merced, que tendrá un acceso directo al nuevo parque. “Llevábamos nueve años luchando por él. Va a suponer una mejora para nuestras familias y para todos los vecinos del barrio. Los padres con niños en silla de ruedas ya no tendrán que usar el ascensor para acceder al centro”, han explicado su director, Ignacio Gasca, y su jefa de estudios, Marlene Escribano.

El colegio tiene, además, un proyecto con el Consistorio que “ayudará a mantener el parque limpio”. “También colaboraremos con la residencia situada en las inmediaciones. Queremos que los mayores cuenten sus historias a nuestros alumnos en el nuevo ágora”, ha indicado Escribano, que sigue “a la espera” de que el Ayuntamiento les dé las llaves y les indique qué podrán hacer.

Para el alcalde, Jorge Azcón, “el éxito es evidente”. Según ha recalcado, Zaragoza no inauguraba una zona verde de estas dimensiones desde 2008, cuando abrió el parque del Agua. “Esta era una zona degradada de la ciudad. En los 90 no tenía ningún tipo de uso, pero no solo la hemos convertido en una nueva zona transitable, sino que va a aportar al barrio un nuevo espacio verde de calidad”, ha dicho.

Inauguración de la ampliación del parque Pignatelli en los antiguos depósitos de Torrero Guillermo Mestre

El acceso se hace a través de que a partir de ahora se conocerá como andador de Bolea Foradada, con un gran arco en el que se lee ‘Depósitos de Torrero’. Se trata de una zona plagada de curiosidades, desde las marcas de canteros ‘escondidas’ por todo el parque hasta la sala de máquinas que alberga el subsuelo. “Todo esto demuestra el cariño y el amor hacia los vecinos con el que se ha trabajado. Conforme los árboles vayan creciendo y las praderas floreciendo se verá todo su potencial”, ha afirmado el regidor.

La previsión, ha confirmado la concejala de Movilidad y Servicios Públicos, Natalia Chueca, es que el embarcadero salga a licitación este mismo año, mientras que la licitación de las viviendas de protección oficial que se construirán quedará en manos de la próxima corporación. Así lo ha avanzado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que ha defendido esta opción como la más “democrática”. “Confiamos en que la nueva corporación actuará de manera inmediata. Está todo ya preparado”, ha dicho.