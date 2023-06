Las piscinas de Zaragoza inician mañana la temporada de verano tras vender 5.100 abonos

Las piscinas municipales reabrirán mañana tras vender 5.100 abonos para la temporada de verano, un 1,7% más que el pasado año. Hoy será el último día en el que se podrán comprar con un 5% de descuento, ya sea a través de la aplicación ‘Deportes ZGZ’ o de forma presencial en las taquillas de los centros deportivos, donde se podrán seguir adquiriendo, ya sin bonificaciones, una vez acabada la preventa, al igual que los bonos de 10 baños y las entradas individuales.

Los bañistas podrán acudir este sábado a 21 de los 22 vasos municipales. La única excepción será el Palacio de Deportes, popularmente conocido como ‘El Huevo’, que abrirá el lunes aprovechando el agua de su piscina interior. En 2022, temporada de verano cerró con 926.321 usos, el segundo mejor dato en diez años, con el centro deportivo de La Granja repitiendo como el más utilizado.

La concejala de Deportes en funciones, Cristina García, aseguró ayer que las cifras de preventa van "por el buen camino", por lo que no se descarta superar los registros de años anteriores. La marca a batir serían los 10.547 abonos que se vendieron hace un año.

Una vez se cierre hoy la preventa, los pases de temporada podrán seguir comprándose por 77 euros en el caso de los mayores de edad, 46,30 en el de los menores y 35 en el de los mayores de 65 años.

Los precios se mantendrán respecto al año pasado pese a la inflación, el incremento de los costes energéticos y el déficit histórico que arrastran los vasos municipales, con un precio de 4 euros de lunes a viernes y 4,70 los sábados y festivos para las entradas de adulto. Mientras, los menores de 18 años pagarán 2,70 y 3 euros, respectivamente, y el colectivo de la tercera edad, 2,60 y 2,80.

García confirmó que el Ayuntamiento mantendrá el protocolo contra las olas de calor, de modo que cada vez que se active el plan municipal de Protección Civil por altas temperaturas se aplicarán descuentos del 50%.

El año pasado, los múltiples episodios registrados, con temperaturas superiores a los 40 grados, dispararon el número de usos, convirtiendo la semana del 12 al 19 de julio en la de mayor demanda con 154.100 bañistas.

Nuevas campañas

El Consistorio impulsará este año una campaña de sensibilización contra la ingesta de alcohol en las piscinas tras los "incidentes de convivencia e incluso de seguridad" que, según confirmaron desde el área de Deportes, se registraron en veranos anteriores.

"Sabemos de los efectos nocivos que tiene el alcohol en nuestro cuerpo, y más en situaciones de ocio. Creo que es importante que desde las administraciones hagamos un ejercicio de concienciación", comentó García.

Donde no habrá cambios será en la política antitabaco. El Ayuntamiento trabajó ya durante la pasada temporada para concienciar a los usuarios tras la petición de la Asociación Española contra el Cáncer, que instó a prohibir fumar en lugares "muy concurridos por menores" como las piscinas municipales. Se trata, no obstante, de un asunto muy complicado, ya que obligaría incluso a cambiar el reglamento, algo que, por ahora, no está encima de la mesa.

Previsiones y preparativos

Otra de las novedades de este verano será la ampliación de la campaña ‘Coge, lee, devuelve’. Se volverá a ofrecer en las piscinas de La Granja, Salduba, San Juan de Mozarrifar y La Cartuja, y llegará a las de Delicias y el Actur. "En todas ellas se dispondrá de un carro portátil con unos 160 libros de diversos géneros, tanto infantiles como para adultos", apuntaron desde el Consistorio.

La intención, según García, es que las piscinas, aparte de ser un lugar recreativo para el baño, puedan acoger "distintas actividades complementarias". Entre tanto, en estas últimas horas se han acelerado los preparativos para que todo esté listo de cara a la reapertura. El mejor ejemplo es el Palacio de Deportes, donde se aprovecharon las horas previas al llenado de la piscina para cortar el césped.

Pese al descenso de temperaturas registrado en las últimas horas, la Agencia Estatal de Meteorología no prevé grandes obstáculos para el primer día de la temporada, con cielos despejados y máximas de hasta 33 grados. Sí podría haber más complicaciones de cara al inicio de la próxima semana, con máximas en el entorno de los 30 grados y precipitaciones que durarán al menos hasta el martes.