Listas electorales y candidatos a las municipales en Ejea de los Caballeros
Teresa Ladrero busca repetir al frente del consistorio ejeano, tradicional feudo socialista. Estas son todas las listas que se han presentado a las elecciones.
NOTICIA
Teresa Ladrero, Victor Usán, Juana Teresa Guilleme y Raúl García son los cuatro primeros candidatos de la lista del PSOE en Ejea de los Caballeros. En este tradicional feudo socialista esperan revalidar sus concejalías en las próximas elecciones municipales que tendrán lugar el 28 de Mayo. El PP por su parte presenta a Rebeca Naudín como candidata y Virginia Gallizo es la número 1 de Vox.
Tras la publicación el el BOA de las listas oficiales de candidatos a los más de 700 municipios de Aragón, estas son todas las candidaturas que se han presentado en Ejea de los Caballeros.
1. Vox
- 1. VIRGINIA GALLIZO FAU
- 2. RUFINO MUÑIDO CHINARRO
- 3. JOSÉ ESTEBAN ACÍN LOBERA
- 4. VICTOR COLAS BENITEZ
- 5. RAQUEL ESPÉS MARTÍNEZ
- 6. JOSÉ MIGUEL MONTÉS ABADÍA
- 7. IVÁN BOSQUED GARCÍA
- 8. SUSANA VARGAS VILLA
- 9. MARÍA ARÁNZAZU LANA BERNAL
- 10. JESUS MALON VIDAL
- 11. DAVID PECO LARRIBA
- 12. RAUL ASENSIO CALVO
- 13. LEYRE CANALES VARGAS
- 14. ANTOTNIO PEREZ DELGADO
- 15. BEATRIZ CIUDAD CAUDEVILLA
- 16. JAIME CAMPOS DE AREVALO
- 17. MARIA DE LA OLIVA CORTES LISO
2.- PSOE
- 1. TERESA LADRERO PARRAL
- 2. VICTOR USAN SARRIA (I)
- 3. JUANA TERESA GUILLEME CANALES
- 4. RAUL GARCÍA GONZÁLEZ
- 5. LAURA CONCEPCIÓN CASAS DELGADO
- 6. ANTONIO JESÚS LABORDA ALASTUEY
- 7. ANDREA RODRÍGUEZ DUARTE
- 8. SERGIO PEREZ MIANA
- 9. RAQUEL SAURAS RONCAL
- 10. JOSÉ ANTONIO REMÓN AISA
- 11. PILAR ORTEGA CARMONA
- 12. JAVIER PÉREZ MALON
- 13. MARIA ASUNCIÓN MONTAÑES ARDEVINES
- 14. ROBERTO DANIEL IRIARTE LAFITA
- 15. ANA MARIA MANSILLA HERNÁNDEZ
- 16. GONZALO LOBERA RUIX
- 17. ANA ISABEL GRACIA VILLANUEVA
- 18. JESUS TACCHINI LISO (S1)
- 19. CONCEPCIÓN CASTILLO BURGUETE (S2)
- 20. FRANCISCO JAVIER LAMBÁN MONTAÑES (S3)
3.- Partido Popular
- 1. REBECA NAUDIN AYESA
- 2. JOSE LUIS MONGUILOD RAMON
- 3. ROCIO LOPEZ CANALES
- 4. JOSE MARIA MERELLO GOVANTES
- 5. MARIA TERESA LECIÑENA MARTINEZ
- 6. JESUS MANUEL ARRIETA BERGES
- 7. MARIA ELENA NAVARRO SUERO
- 8. ADRIAN DUESCA ROMEO
- 9. EVA MARIA RODES PARRA
- 10. ANTONIO SAMPER GRACIA
- 11. ROSA ANA VILLANUEVA MIGUELENA
- 12. CARLOS CLEMENTE ARILLA
- 13. MARIA TERESA MORLANS ROMEO
- 14. ANTONIO SOTERAS GURRIA
- 15. MARIA DEL MAR ALDAZ FELIPE
- 16. SANTIAGO HUALDE CABELLO
- 17. DOLORES NAVARRO FRANCA
- 18. ANGEL RAUL LAPLAZA CLEMENTE (S1)
- 19. MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAVERO (S2)
- 20. JAVIER LISO DUESCA (S3)
5.- Ciudadanos Tú Aragón
- 1. FRANCISCO CLEMENTE MARQUES (I)
- 2. RAQUEL SALCEDO SAEZ (I)
- 3. ANGEL FELIPE FERNANDEZ (I)
- 4. GLORIA ESPALLARGAS AÑON (I)
- 5. RAFAEL BORAO RUIZ (I)
- 6. RUBEN MARCO DOBLAS (I)
- 7. CRISTINA BERRIO ALUNDA (I)
- 8. MARIA CARMEN PEREZ MURILLO (I)
- 9. JOSE IGNACIO ABADIA MENA (I)
- 10. JUAN RAMON SAGASTE MIGUELENA (I)
- 11. CEFERINA GOÑI VILLANUEVA (I)
- 12. MARIA LUISA IZUEL NAVARRO (I)
- 13. SEBASTIAN VILLANOVA MONTORIO (I)
- 14. FERNANDO ESPES VENTURA (I)
- 15. MANUEL GARCIA PEDRAZA (I)
- 16. TOMAS LAFUENTE LACUEVA (I)
- 17. MARIA PILAR MENA CORTES (I)
6.- Agrupación de la Sociedad Independiente de Ejea y Pueblos - Así Ejea
- 1 CRUZ DIEZ GARCIA
- 2 MARIA OLIVA CARNICER TOLOSANA
- 3 FELIX JAVIER LANDA MONGUILOD
- 4 BEATRIZ GASQUED GUERRERO
- 5 FERNANDO BERICAT SANZ
- 6 JOSE LUIS OLIVAN RUIZ
- 7 MARIA PILAR CALAVIA FRACA
- 8 MARIA ARANZAZU BERGES CARABALLO
- 9 MARTA LOIRE OLAVERRI
- 10 MANUEL COLAS LABORDA
- 11 ANA MARIA ARTUS ACIN
- 12 ENRIQUE ANSODI SIERRA
- 13 JOSE PASCUAL GIL ORRIOS
- 14 MARIA LUIS CELMA ABADIA
- 15 ENRIQUE SANCHEZ ARASCO
- 16 ISABEL MATESANZ GONZALEZ
- 17 ANTONIO HERRANZ GOTOR
7. CHA
- 1. ARMANDO SANCHO RECAJ
- 2. MARIA ISABEL LASOBRAS PINA
- 3. JAVIER GARCE URZAINQUI
- 4. JUAN IGNACIO ELVIRA BANDRES
- 5. PATRICIA ARIZA URZAINQUI
- 6. FRANCISCO JAVIER MARCEN COBOS
- 7. EDUARDO TRIS JORDAN
- 8. ANA CRISTINA NAVARRO HERRERO
- 9. ANA BELEN GARCIA DIEZ
- 10. PEDRO JOSE MARTIN PEREZ
- 11. MARIA DE LOS ANGELES GARCIA SANZ
- 12. FRANCISCO JAVIER PARDO LABENA
- 13. MARIA CARMEN MONTAÑES MENA
- 14. FRANCHO MARCEN ABADIA
- 15. MARIA DEL CARMEN RUIZ CONDE
- 16. MARIA LONGAS BEAMUD
- 17. ALBERTO CELMA BERNAD
- 18. CONCEPCION FAGO LASOBRAS (S1)
- 19. IVAN VASILEV IVANOV (S2)
- 20. AGUSTIN MEDINA FERNANDEZ (S3)
8.- Izquierda Unida
- 1 MARTA RUIZ BAINES
- 2 BEATRIZ IZUEL MONTAÑES
- 3 VICTORIA YOLANDA ROLDAN FAU
- 4 JESUS ANGEL SANZ REMON
- 5 EDUARDO AGUADO LOPEZ
- 6 ALICIA GARCIA PASCUAL
- 7 JESSICA LARIO SANCHEZ
- 8 CARLOS TRIVEZ ZARRALANGA
- 9 SONIA LAHUERTA GIMENEZ
- 10 PEDRO AZNAREZ SANCHEZ
- 11 ANA PEREZ LAPEÑA
- 12 SUSANA PEREZ ROMEO
- 13 ANGEL SEVILLANO ABAD
- 14 ALBA MARIA JORDAN ARRUEJ
- 15 JOSE LUIS RUIZ BAINES
- 16 CARMEN LISO LASILLA
- 17 ALVARO SANZ REMON
- Suplentes
- 1 VICTORIA ARBUES GALLEGO
- 2 MANUEL DOMINGUEZ AÑON
- 3 IDOYA BIOTA MURILLO
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