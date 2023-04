El PP y el PSOE conservarían sus feudos en Aragón, pero en la mayoría tendrían que pactar para gobernar

El mapa electoral cambiará poco de color en las principales localidades de la Comunidad tras el 28-M. El PP y el PSOE podrán conservar sus feudos tras mantener e incluso aumentar el respaldo en las urnas respecto a las elecciones autonómicas y municipales de 2019, aunque en la mayoría de ellos se verán obligados a pactar con otras formaciones. No será, eso sí, con Cs, puesto que la formación naranja no logrará ni un concejal en los diez municipios de mayor población de Aragón excluidas las capitales de provincia, según la encuesta de intención de voto realizada por A+M para HERALDO DE ARAGÓN.

El sondeo agudiza el rearme del bipartidismo, con populares y socialistas consolidando e incluso alcanzando por primera vez la mayoría absoluta. En cuatro localidades no necesitarán negociar el gobierno tras las elecciones. El PP se impondrá con holgura en Calatayud tras absorber buena parte del electorado de Cs y el PAR, en lo que será una constante en casi todas las plazas analizadas. El alcalde José Manuel Aranda blindaría el Ayuntamiento con hasta 11 concejales y el 48,8% de los votos. Algo menos lograría el nuevo candidato conservador para Fraga, Ignacio Gramún, que se haría con el 43,3% de las papeletas (9-10 ediles).

Los populares también rozan la mayoría absoluta en Tarazona, donde el mandato de José Luis Arrechea, ahora apartado de la candidatura, ha estado marcado por la decisión del único edil de Cs de romper el acuerdo de gobierno con el PP. El nuevo aspirante, Tono Jaray, recibiría el 43,11% de los votos, muy cerca de lo necesario para hacerse directamente con la Alcaldía sin depender de otras formaciones. El sondeo, no obstante, deja todo en el aire puesto que el baile de un solo edil podría dar el Consistorio a una posible coalición entre PSOE (7-8) y Tarazona Plural IU (1-2).

En cambio, los socialistas solo disfrutarían de una mayoría absoluta, que ampliaría incluso la lograda hace cuatro años. Se trata de Ejea de los Caballeros, uno de los principales bastiones del PSOE, donde la alcaldesa Teresa Ladrero superaría el 46% de los votos, más del doble de su perseguidor, el PP, con el 20,6%.

Los socialistas también conservarían la Alcaldía en Alcañiz, donde Ignacio Urquizu debería, eso sí, pactar con el PAR o con IU. Más incierto tiene el futuro el PSOE en Utebo y en Jaca. En la localidad zaragozana, Ángel Manrique -Gema Gutiérrez deja la política- roza la reedición del pacto con IU. En la oscense, también tras la retirada del actual regidor, Juan Manuel Ramón, el gobierno queda en el aire tras una pérdida de apoyos en la izquierda que solo podría compensar la mejora de CHA.

En el PP, el que más ajustado tiene reeditar la Alcaldía es Fernando Torres, que mejoraría sus resultados respecto a 2019 -cuando acabó con un ciclo socialista de 20 años-, pero necesitaría el apoyo de Vox (0-1) o del PAR (0-1). Todo está por decidir.

Estragos en el centro

Mientras el bipartidismo recupera músculo, el centro acusa las crisis del PAR y de Cs. La formación naranja no logra representación en ningún gran ayuntamiento cuatro años después de ser clave en buena parte de ellos. Apenas logran entre el 2% y el 3% de los sufragios, lejos del 5% requerido para lograr un concejal. En el caso del PAR, resiste mejor el envite en función de qué plaza se analice, aunque el fenómeno de las alianzas electorales podría influir en la intención de voto en función de las candidaturas que finalmente se presenten, cuyo plazo límite de presentación expira hoy.

Entre el resto de formaciones, Podemos solo tendría opciones de lograr representación en Jaca (0-1). También la coalición de izquierdas de los partidos Barbastro En Común y Cambiar Barbastro entraría en el Consistorio de la localidad oscense. Mientras, CHA cuenta tampoco con buenas expectativas para el 28-M en los grandes consistorios de la Comunidad, al margen de las capitales. Solo lograría ediles en Jaca, con un buen resultado, al acaparar el 14,8% de los votos y conseguir 3 concejales, uno más que en 2019. IU, finalmente, sería importante en Utebo (2) y Tarazona (1-2).

En cuanto a Vox, ronda el 5% que concede representación, en algún caso clave para formar gobierno. Entraría, con un edil, en Utebo, Jaca, Fraga y Barbastro.

Por grandes municipios

Calatayud: mayoría absoluta del PP tras acaparar voto de Cs y PAR El PP no solo repite como fuerza más votada en el Ayuntamiento de Calatayud, sino que lograría la mayoría absoluta tras absorber buena parte del voto de Cs y del PAR. El alcalde José Manuel Aranda alcanza entre 10 y 11 concejales en un Consistorio que pierde 4 ediles tras la actualización del censo. La formación naranja pierde sus tres representantes, y la aragonesista se juega entrar con uno, como Vox, mientras el PSOE caería hasta los 5-6. 1

Utebo: la reedición del gobierno PSOE-IU, en el alambre Todo en el aire en el Ayuntamiento de Utebo. El socialista Ángel Manrique, que sustituye como cabeza de lista a la alcaldesa de estos últimos cuatro años, Gema Gutiérrez, se juega la reedición del pacto con IU que les dio la gobernabilidad en 2019. El PSOE oscila entre 6 y 7 concejales, y esa horquilla es la marcará el desenlace. Cs desaparece del Consistorio en favor del PP, que pasaría de 3 a 6-7 ediles. El resto de formaciones se mantiene. 2

Barbastro: Torres (PP) mejora su resultado pero no garantiza su reválida Después de acabar en 2019 con un ciclo socialista de 20 años, el alcalde de Barbastro, Fernando Torres (PP), mejorará sus resultados a costa de Cs, que desaparece. Los populares pasarían de 6 a 7-8 concejales, por lo que necesitarían el apoyo de Vox (0-1) o PAR (0-1). También están en el límite de entrar al Consistorio Barbastro en Común y Cambiar Barbastro (irán finalmente en coalición), mientras el PSOE mejoraría levemente (de 5 a 5-6). 3

Ejea de los Caballeros: Teresa Ladrero repetirá tras ampliar su mayoría absoluta La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, mantendrá uno de los bastiones socialistas en la Comunidad. No solo conserva la Alcaldía de la localidad de las Cinco Villas, sino que amplía su mayoría absoluta hasta los 10-11 concejales. El PP mejoraría sus resultados respecto a 2019 (de 3 a 4-5) gracias, de nuevo, a la desaparición de Cs. IU mantiene su representante, mientras Vox entra con 1 y Así Ejea baja de 2 a 1. 4

Alcañiz: Urquizu (PSOE) podría retener la Alcaldía con el PAR o IU El socialista Ignacio Urquizu volverá a necesitar acuerdos postelectorales para conservar la Alcaldía de Alcañiz. Tras mantener su apoyo en las urnas el próximo 28 de mayo (7-8), sus opciones pasan por el PAR (2-3) o por Ganar IU (1) hasta los 9 necesarios para formar gobierno. El Partido Popular mejoraría sus resultados y ampliaría sus 5 concejales hasta los 6-7, con posibilidad de pacto con el PAR. Teruel Existe rozaría entrar. 5

Fraga: el PP ganaría aún más apoyos hasta lograr la mayoría absoluta El PP revalidará la Alcaldía de Fraga y lo hará mejorando sus resultados de 2019. La desaparición del Consistorio de Ciudadanos y del PAR impulsaría a los populares, liderados por Ignacio Gramún tras la renuncia del alcalde, Santiago Burgos, hasta la mayoría absoluta. El PSOE ganaría un concejal (5) a costa de la salida del Ayuntamiento de Podemos, mientras que Vox se juega entrar y lograr un representante por un escaso margen. 6

Jaca: la leve caída de Podemos y PSOE deja en el aire la Alcaldía La fragmentación política en Jaca deja uno de los resultados más inciertos de la Comunidad. Tras la retirada del alcalde, Juan Manuel Ramón, el PSOE se mantendría como la fuerza más votada (5-6), pero pierde apoyo, al igual que sus socios de Podemos (0-1). Si la subida de CHA (3) logra compensar la situación para reeditar el gobierno será por poco. Mientras, el PP mejora sus resultados tras perder un representante Cs (0) y el PAR (pasaría de 2 a 1). 7

Tarazona: el PP roza la mayoría absoluta pero PSOE e IU tienen opciones Tras un tormentoso mandato, en el que Cs rompió el pacto de gobierno con el PP, los populares dejan a un lado a Luis José Arrechea para apostar por Tono Jaray. El cambio les sirve para mejorar levemente sus resultados (8-9) y rozar la mayoría absoluta. De no lograrla, la desaparición de la formación naranja le daría opciones a un posible acuerdo entre PSOE (7-8) y Tarazona Plural IU (1-2), en ambos casos con mayor respaldo que en 2019. 8

La crisis del PAR y sus escisiones condicionarán los resultados de Monzón y Cuarte de Huerva

Si la crisis del PAR tendrá a buen seguro consecuencias el 28-M, hay dos grandes municipios en los que sus efectos son más imprevisibles que en ningún otro lugar. Se trata de Cuarte de Huerva y Monzón, donde la formación aragonesista contaba con una fuerte representación, candidatos muy reconocibles entre sus vecinos y una situación incierta respecto a sus posibles listas, cuyo plazo de presentación expira hoy.

En el momento en el que se llevó a cabo el trabajo de campo del sondeo de A+M para HERALDO, algunas de esas incógnitas seguían sin resolver, por lo que la intención de voto obtenida por el PAR, determinante incluso para formar gobierno municipal, se verá previsiblemente alterada.

En el caso de Cuarte de Huerva, la retirada de la política de su histórico alcalde, el aragonesista Jesús Pérez, ya sería de por sí un factor relevante. Pero además, el teniente de alcalde, Julio Conde, ha hecho pública candidatura por Tú Aragón, escisión del PAR, que va en coalición con Cs.

Mientras, en Monzón, donde hace cuatro años el PAR rompió el pacto autonómico con el PSOE para apoyar a PP y Cs, han dejado la formación aragonesista tanto Jesús Guerrero, que deja la política, como Eliseo Martín, fichado por los populares.