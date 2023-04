Tiendas de indumentaria aragonesa: "La semana que viene ya no cogeré más encargos para el Pilar porque estoy a tope”

La Ofrenda de Flores del 2022 batió récords y más de 350.000 personas depositaron sus flores en el manto de la Virgen del Pilar. Se notó que la gente tenía ganas de recuperar el acto grande de las fiestas sin restricciones y con normalidad tras dos años de pandemia y se echaron a la calle.

Y parece que la tendencia continuará los próximos Pilares a tenor del ritmo que han cogido los encargos de trajes regionales en las tiendas de indumentaria aragonesa de Zaragoza. “Estoy a tope. El próximo día 20 de abril cerraré los pedidos y ya no cogeré más encargos para las próximas Fiestas del Pilar”, confirma Maite Acero, propietaria de Beltrán, que este 2023 cumple 100 años.

“Parece que se quiere hacer traje todo el mundo y se nota más alegría”, señala Acero que ha visto incrementado el número de encargos un 40% respecto a los años previos a la covid. “He superado los niveles previos a la pandemia sin duda. De hecho, la semana pasada tuve 23 trajes de encargo en 3 días”, asegura la propietaria, mientras que el año pasado "cerré los pedidos la última semana de junio porque todavía se notaba un ambiente raro por la covid", continua.

Para ella "la alegría no llegó hasta septiembre, mientras que ahora la estoy notando ya”, señala. Evidentemente, esto implica más trabajo. “No me da la vida. El otro día salí de la tienda a las 23.30 por preparar confecciones para enviar a las modistas”, ejemplifica.

También ha notado un aumento en las ventas de telas para hacer faldas de baturra. “De cada 10 clientes, 7 vienen a por telas para confeccionarse los trajes. Es lo que más vendo ahora”, dice la propietaria. Además, “este año han vuelto las clases de confección de indumentaria aragonesa sin restricciones por lo que hay el doble de gente que el año pasado confeccionando sus propios trajes regionales en sus casas”, puntualiza Acero.

Esa ‘alegría’ que nota Maite en su tienda también queda patente en el tipo de tela o traje que se encarga. “La mayoría de los clientes quieren estrenar aunque tengan ya uno en casa y lo quieren de más calidad y de fiesta”, explica Acero, que cree que se debe al interés en dejar atrás la pandemia y "vestirse de fiesta" también durante la Ofrenda de Flores.

Más movimiento tras dos años en blanco

Esa sensación de optimismo y alegría entre los clientes es algo generalizado de lo que dan constancia en las tiendas de indumentaria de la capital aragonesa. “Vemos más movimiento y hay más personas que están viniendo ya para encargar o arreglar los trajes. El año pasado, sin embargo, para estas fechas no estábamos haciendo nada”, dice María José Cebrián, propietaria de Atavíos, que recuerda la temporada anterior como “un año raro en el que no se habló de Pilares casi hasta agosto”, señala.

Trajes de indumentaria tradicional aragonesa en la tienda Atavíos. Atavíos

“La gente empezó a venir en septiembre a encargar sus trajes y como nosotros hacemos confección a medida, tuvimos que decir que no a muchos clientes”, lamenta Cebrián. “A quienes solo demandaban un arreglo o la sustitución de una prenda se lo solucionamos de manera provisional para que pudiesen salir en la Ofrenda, pero ya les cogimos el encargo para el año siguiente por lo que nosotros llevamos cogiendo pedidos desde el año pasado”, explica la propietaria.

Este trasiego constante supone un alivio para esta especialista en indumentaria aragonesa que recuerda con tristeza los años de pandemia. “Fueron dos años en blanco por completo. No vendimos nada”, constata. Con todo, Cebrián es optimista y confía en que “este año vamos a ir mejor y volveremos a la normalidad”.

También ha notado este temprano interés en la tienda Indumenta. “Se ve más animación que el año pasado pero nosotros seguimos cogiendo pedidos. En 2022 cogimos encargos hasta finales de julio y esta temporada la hemos empezado con más movimiento. Notamos que la gente tiene más ganas de participar”, dice Cristina Villanúa, la propietaria. De hecho, “hemos ampliado la plantilla porque vemos que hay más demanda”, constata.

Cada vez más encargos a última hora

Coincide con ellas Natalia Arbués, propietaria de San Jorge Indumentaria Regional. “Se ve más movimiento, más alegría, la gente quiere salir y divertirse y hemos notado un repunte en los pedidos”, afirma. “El año pasado ya fue una locura y esperamos que este año se repita”, añade.

Sin embargo, en este establecimiento a estas alturas del año el grueso del trabajo está puesto en otras lides. “Los pedidos del Pilar no son una preocupación en este momento porque estamos inmersos en las entregas de los trajes de Reinas para las fiestas de las diferentes localidades aragonesas”, dice Arbués. “Las telas nuevas para los vestidos de baturra nos han llegado ahora y hasta el verano no empezamos a recibir el grueso de los encargos para los Pilares”, explica.

De hecho, “recibimos muchos en septiembre, e incluso 15 días antes de las fiestas porque la gente ahora es mucho menos previsora que antes y lo deja todo para última hora. Esto es impensable”, afirma Arbués. “No decimos que no a casi nadie y cogemos casi todos los encargos, pero no se trabaja cómodo con tan poca previsión porque un día puedes tener 8 encargos y al día siguiente 12”, asevera esta comerciante. “Nos hemos adaptado a las nuevas velocidades pero te hacen correr más para llegar a los plazos, que son más ajustados”, concluye Arbués.