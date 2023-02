Beltrán cumple 100 años 

Maite Acero escanea su tienda con mirada orgullosa. Los mostradores curvilíneos, el suelo ajedrezado, las vitrinas y las cajas, la perfecta alineación de los cajones en los que figuran etiquetas que dicen cosas como ‘indianas seda’, ‘valencien’ o ‘mantones picos’. Es Beltrán, el establecimiento de tejidos del número 19 de la calle de Don Jaime en Zaragoza que este año llega a centenario.

Una cada vez más inalcanzable categoría para el pequeño comercio local, que, sin embargo, en esa vía zaragozana comparte con otros dos: la pastelería Fantoba y la zapatería La Alicantina, que se hallan casualmente a muy escasos metros.

Como estos locales, Beltrán ha sobrevivido prácticamente intocable. Y así seguirá: "Todo el mundo busca esto de manera postiza, yo lo tengo de verdad", dice Acero. Beltrán fue fundada en 1923 por Julio Beltrán, en un momento floreciente del comercio textil, cuando la ropa se confeccionaba en casa y había calles, como la de Cerdán -ya desaparecida-, consagradas enteramente a estos negocios.

El testigo del fundador pasó a después a hijos y nietos, ya convertido en clásico y referente: "Cuando compré esta tienda compré seis letras", cuenta Acero sobre la importancia de la ‘marca’. Acero ‘heredó’ no solo un prestigio construido a lo largo de diez décadas, sino también una clientela fiel y, sobre todo, versada en la materia. "Aquí vienen señoras de 80 años que compran en Beltrán desde siempre y que saben coser, así que o sabes más que ellas o les caes mal. Mis clientas no me pueden pillar en un renuncio", asegura.

Beltrán: cien años de una tienda con género difícil de encontrar

Por suerte, Acero acumula años de experiencia en el ámbito de los tejidos y las labores, además de mantener en plantilla a una de las dependientas de toda la vida, María Ángeles Miguel. También agradece la ayuda que los Beltrán le mostraron en sus comienzos, hace ahora seis años. Le abrieron puertas con la clientela y le pusieron en contacto con proveedores, en algunos casos de género que ya se vende en muy pocos lugares, como los pañuelos de nariz.

En la actualidad, Beltrán honra su pasado, pero también mira al futuro. Maite Acero es profesora de bailadores de jota, motivo por el que su negocio está orientado a la indumentaria aragonesa. El objetivo es mantener viva la tienda por lo menos otros 20 años. Más allá, Dios dirá: "En un negocio como este hay que tener la suficiente juventud para poder tirar, pero también mucha experiencia para estar a la altura de la clientela".

De momento, Maite celebrará la buena salud del centenario establecimiento. A corto plazo, con descuentos. Y ya con el buen tiempo, rodeada de clientes, comercios vecinos y autoridades.