Almeida, en Zaragoza: “Vox debe decidir qué quiere ser de mayor, está ejerciendo la antipolítica”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este jueves en Zaragoza a Vox de ejercer la “antipolítica”. El regidor ha asegurado entender “perfectamente” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha escenificado su ruptura con la formación de extrema derecha y ha dicho que, a partir de ahora, “es bueno que cada uno siga su camino”. “Vox debe decidir de una vez por todas qué quiere ser de mayor: un partido antipolítico o representar a sus votantes y entender que eso exige tener capacidad de negociación y de llegar a acuerdos”, ha manifestado.

En Madrid, según ha dicho, “no ha tenido esa capacidad”. “Ha decidido ejercer la antipolítica y el bloqueo. Ha entendido que es más útil para sus intereses y no me pregunten por qué porque no lo entiendo, votar sistemáticamente con la izquierda contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y del Ayuntamiento”, ha agregado.

Almeida ha centrado sus críticas en Javier Ortega Smith, al que ha acusado de boicotear los presupuestos del Consistorio, la más importante modificación de las normas urbanísticas o la inversión de más de 100 millones de euros en ámbitos tan importantes como la seguridad y las emergencias. “También lo ha hecho con la restauración de la puerta de Alcalá”, ha dicho.

Todo esto, según el regidor, hace que no sea el PP quien tenga un problema de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. “Lo tiene Vox. Estoy seguro que los votantes de centroderecha entenderán que ha habido un partido que en circunstancias muy complicadas ha sabido mantener una legislatura a flote y que ha habido otro que, pudiendo arrimar el hombro y votar iniciativas favorables para la ciudad y la Comunidad de Madrid como Vox ha decidido que lo que quería era arrimar el hombro junto a la izquierda y votar sistemáticamente con ella”, ha dicho el dirigente popular en el Conama Local 2023, donde ha intervenido junto al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.