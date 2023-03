ZEC alerta de las consecuencias de la "mala gestión" del Patronato de Educación, según la Cámara de Cuentas

ZEC ha alertado este jueves de las "graves consecuencias" de la deficiente gestión financiera llevada a cabo por el PP en el Patronato de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, algo que también ha puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas de Aragón en su último informe que abarca los ejercicios 2020 y 2021.

En concreto, la Cámara alerta de "incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos", ha precisado ZEC.

Esta situación ya ha sido criticada por ZEC en septiembre de 2022,cuando avisó, en el seno del propio patronato, de que una tercera parte de las ayudas a la escuela privada-concertada se encontraban sin justificar, esto es 485 de las 1.451 ayudas, lo que supone 170.846,85 euros de los 500.000 euros concedidos.

Las consecuencias de esta gestión "pueden ser gravísimas", puesto que la propia Cámara alerta de que el Patronato "debe iniciar los correspondientes expedientes de reintegro cuando no se justifica la subvención o se detectan errores en el pago de las ayudas".

ZEC ha solicitado que se regularice esta gestión a futuro para que no vuelvan a situar a las familias en un terreno de "inseguridad jurídica".

El informe de la Cámara también indica otras irregularidades como que existe casi un millón de euros sin ejecutar y más de un millón de euros en servicios sin contrato. Tal y como ha dicho ZEC, a la hora de justificar el gasto de las ayudas, fueron los propios colegios quienes acreditaron, en muchos casos, un "bono de actividad" y un "certificado de asistencia" para recibir la subvención. Se han realizado de forma global, "sin diferenciar2 los costes de cada una de las actividades.

Como ejemplo han citado que un colegio gestionó 200 solicitudes, sin que los padres y madres las tramitaran en función de sus necesidades.

"No parece realista que todos los niños y niñas de diferentes edades, de diferentes cursos y con diferentes necesidades hayan realizado las mismas actividades y con una cuantía idéntica para todos ellos", ha apuntado la concejala Luisa Broto.

ZEC también ha detectado que las modificaciones realizadas han sido contrarias a las bases aprobadas por el Consejo Rector del Patronato con fecha 17 de junio, donde no establece ninguna excepcionalidad ni posibilidad de ampliación.

El informe realizado por este órgano avala los incumplimientos señalados por ZEC durante los últimos meses. En concreto, en el área de subvenciones, el informe señala que respecto a la convocatoria de ayudas para el alumnado de centros escolares concertados: "No se acredita en el expediente la comprobación de los requisitos de los solicitantes, no consta en el expediente el informe de fiscalización previa relativo a la concesión de las ayudas, existen diferencias no justificadas en los importes de las resoluciones, obligaciones reconocidas y pagos realizados por las ayudas, no se han podido comprobar la totalidad de los justificantes de pago a los beneficiarios y diversa documentación justificativa de estos no está completa", y no se han tramitado expedientes de reintegro por la falta de justificación de las ayudas".

ZEC ha solicitado atender las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, que determina que "han de cumplirse las disposiciones de la Ley General de Subvenciones en cuanto al objeto, importe que se subvenciona, forma de concesión y justificación de las subvenciones, así como los requisitos y trámites específicos que la propia convocatoria o convenio exigen para la valoración de los posibles beneficiarios, la documentación que estos han de presentar y la revisión y control de tal justificación".

Asimismo, ZEC se ha preguntado qué ocurrirá si, tal y cómo establece este órgano, el Patronato inicia "los correspondientes expedientes de reintegro cuando no se justifica la subvención o se detectan errores en el pago de las ayudas", tal y cómo ha sucedido.

Broto, acompañada en rueda de prensa por el número dos de la candidatura, Suso Domínguez, ha comparado este sistema "laxo", "lleno de irregularidades" y de "faltas de justificación" con las dificultades para las familias de la Escuela pública a la hora de solicitar ayudas para los mismos conceptos.

En este caso, la solicitud debe ir acompañada de documentación que acredite la situación económica de la familia y no se procede al pago de la ayuda hasta que exista una factura que la justifique.

"¿Ustedes saben que la intervención municipal está devolviendo multitud de ayudas de urgencia por problemas mucho menores que estos?", se ha preguntado Broto. Además, Domínguez ha recordado que, además de una "pésima gestión económica del Patronato", "el alumnado de la escuela pública no puede solicitar estas ayudas o las familias han de ser un 50 por ciento más pobre para acceder a una ayuda similar", ha concluido.