La Cámara de Cuentas ve "incumplimientos" de la normativa en la gestión del Patronato de Bibliotecas de Zaragoza

Un informe de la Cámara de Cuentas publicado este martes ha detectado “incumplimientos significativos” de la normativa en la gestión del Patronato de Bibliotecas, que gestiona la red de bibliotecas, escuelas infantiles y la Universidad Popular del Ayuntamiento de Zaragoza. La gestión del personal, los presupuestos, la contratación o las subvenciones concentran las principales deficiencias.

Según el informe, que analiza los años 2020 y 2021, la contabilidad refleja la "imagen fiel" del organismo autónomo, que tiene unos ingresos y gastos entre los 12 y los 13 millones de euros y una plantilla de 251 trabajadores. La Cámara advierte que el informe tiene limitaciones, dado que no ha podido acceder a toda la información.

La auditoría pone de manifiesto "incorrecciones contables" en distintas áreas, como el registro y amortización del fondo bibliográfico al inventario y a los deudores, que suman 95.064 euros, "sobre los que no se realiza ninguna acción ejecutiva para el cobro". Se advierten gastos contabilizados fuera del ejercicio, errores de cálculo en los importes debidos a la Seguridad Social o problemas con la liquidación.

La Cámara subraya que la relación de puestos de trabajo no se actualiza desde 2010, es "incompleta" y no se corresponde con las plazas de la plantilla. Dice por ejemplo que la tasa de temporalidad es del 63% y que, pese al carácter temporal de muchos empleados, llevan en esa situación más de 10 años. También detecta “diferencias” entre los importes de los resúmenes de las nóminas y la contabilidad “que no han sido conciliadas”.

El documento ve "incumplimientos" en las modificaciones presupuestarias, gastos sin contrato por valor de 293.335 euros y facturas por prestaciones de contratos caducados por 957.243 euros en 2020 y 1.062.700 en 2021. También hay problemas con las subvenciones, tanto en la tramitación como en la justificación. Por ejemplo, subraya que "no consta el informe de fiscalización previa de las ayudas" ni se han tramitado "expedientes de reintegro por falta de justificación de las ayudas".

"Las salvedades e incumplimientos observados en la fiscalización ponen de manifiesto la necesidad de mejora de la gestión económica del patronato", indica el documento, que concluye con 8 recomendaciones. Reforzar las funciones de dirección, coordinación y control de las actividades del patronato e incrementar el personal y los medios materiales del área de gestión.

Desde el Ayuntamiento, se explicó que "las recomendaciones del informe se están llevando a cabo desde 2019 para mejorar el funcionamiento del patronato tras una gestión previa de 15 años que ha sido agravada por la pandemia". "Se ha hecho un esfuerzo importante en materia de personal y contratación con el objetivo de reducir la temporalidad y los plazos", ha indicado el Consistorio.

Fuentes municipales informaron de que en 2023 ya se han convocado 25 nuevas plazas para auxiliar de bibliotecas y 14 de escuelas infantiles. Indicaron además que se han aprobado los procesos de de estabilización de 82 plazas para reducir la temporalidad del 63% a menos del 8%. Los contratos caducados desde 2015 en el gobierno anterior ya se han regularizado.