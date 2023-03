Las líneas 21, 23 y 60 del bus urbano de Zaragoza ampliarán su recorrido a partir de abril

Las líneas 21, 23 y 60 ampliarán su recorrido entre abril y mayo. La primera continuará su por Antonio Leyva, Lagos de Coronas, Ibón de Astún, Lago de Barbarisa y camino del Pilón, un cambio que facilitará el trasbordo a los usuarios del 52 que quieran enlazar con el 21 en sentido centro. También habrá novedades en el otro extremo, ya que en la margen izquierda, seguirá desde la plaza Mozart por Marqués de la Cadena hasta las calles de Cosuenda, Enriqueta Castejón, Vía de Ribera y de nuevo Cosuenda, donde estará el final de línea. Todo esto hará que cambie incluso su denominación, que pasará a ser Barrio Jesús-Miralbueno.

Mientras, el 23, se prolongará hasta el pabellón siglo XXI, un recorrido que hará por la calle de Clara Campoamor y la avenida de José Atarés y que se ceñirá al horario de apertura de este centro deportivo, que abre de 7.00 a 22.00 y de 8.00 a 14.00 los domingos. Además, en sentido Parque Venecia, continuará por las calles de Vogalonga, Bienal del Arte y Café Forián para recuperar su itinerario actual por Palacio Ducal y Tintoretto. En este caso, ha explicado este martes la concejala de Movilidad y Servicios Públicos, Natalia Chueca, la idea es facilitar el acceso al bus a las viviendas más alejadas y dar respuesta a numerosas quejas existentes por el actual final de línea por problemas de ruido. "Se ha buscado una solución consensuada con la asociación de vecinos", ha dicho.

La línea 60, por su parte, avanzará por María Zambrano para llegar al intercambiador del Actur, donde tendrá el final de línea. Con este cambio, se permitirá el acceso a las paradas del tranvía cercanas, facilitando los trasbordos. Hacia Santa Isabel, los buses continuarán su recorrido por la avenida del Real Zaragoza y girarán a la avenida de los Estudiantes hasta el cruce con la A-123. Se trata de una zona, han indicado desde el Consistorio, que actualmente carece de servicio de bus urbano próximo, por lo que estas modificaciones “podrían favorecer un incremento de usuarios”.

Todas ellas implicarán un coste anual de 734.000 euros, partida a la que habrá que sumar los 140.000 que se necesitarán para obras de adecuación. En concreto, habrá que reubicar postes, marquesinas y los aseos de los conductores ubicados en los extremos de las líneas. También será necesario adaptar aceras en algún giro y el trazado del carril bici en dos paradas.

Los cambios, que se traducirán en una ampliación de 165.000 kilómetros, se aprobarán este miércoles en gobierno y empezarán a aplicarse en los próximos meses. En la 60, la que requerirá más obras, comenzarán "a lo largo de mayo", mientras que en la 23 y la 21 será "a principios de abril".

Según Chueca, estos cambios "beneficiarán a miles de familias". El mejor ejemplo es el de la línea 21, que dará respuesta a las más de 3.000 familias que se han trasladado a vivir a los pisos de nueva construcción del entorno del paseo de la Ribera. "Además, les facilitará la llegada al nuevo centro de salud del barrio Jesús. Tendrán la parada a apenas tres o cuatro minutos", ha apuntado.

La previsión es que estos cambios no afecten en exceso a las frecuencias. "En algunas serán segundos, pero no algo representativo. Las variaciones van a ser mínimas. En algunos casos, de hecho, habrá que introducir más autobuses. Entendemos que lo importante es que no se vea afectado el servicio", ha comentado.

El Ayuntamiento espera poder recuperar usuarios. Actualmente, según la titular de Movilidad, los datos siguen estando por debajo de los registros prepandemia. El tranvía está un 8% por debajo y el bus, un 12%. No obstante, los nuevos descuentos -con rebajas del 50% fruto de las ayudas del Gobierno central y el propio Ayuntamiento de Zaragoza- y la retirada de las mascarillas han hecho que las cifras se hayan recuperado "sustancialmente" en el último mes.

Chueca ha reconocido que "está costando" llegar al 100%, ya que muchos usuarios están apostando por moverse a pie, en bicicleta o en patinete. "Pero ya no estamos tan lejos. En la medida en que mejoramos la red facilitamos que más personas dejen el vehículo en casa y vean en el transporte público una alternativa más cómoda, económica y ágil para desplazarse por la ciudad, y esa es en la dirección en la que tenemos que trabajar", ha manifestado.