Santa Isabel hace inventario de sus demandas: la mejora del bus, un parque para perros, una sala polivalente...

La Asociación de Vecinos Santa Isabel Tuya reivindican actuaciones de mejora para el barrio zaragozano, porque si bien algunas se han llevado a cabo -como la plantación de arbolado- , hay otras que llevan años reclamando sin resultado. Señalan que el equipo del actual alcalde hizo tres promesas fundamentales para el barrio y que, a día de hoy, todavía no se han llevado a cabo.

Estas son: la mejora de la movilidad de los autobuses, la ampliación del Centro Cívico y el acondicionamiento de la rampa junto a las escaleras de acceso sobre la Z-40. El presidente de Santa Isabel Tuya, Luis Huerto, asegura que ninguna de estas tres actuaciones se ha llevado a cabo en los dos años de legislatura que llevamos.

“El proyecto estrella que necesitamos es la ampliación del Centro Cívico mediante la creación de una sala polivalente junto al mismo”, expone Huerto quien considera “necesaria” esta actuación porque el centro se queda corto para los vecinos del barrio. También piden mejoras en las conexiones del barrio en autobús y en los tiempos de espera, como en otras ocasiones han reclamado desde la otra asociación del barrio, Gaspar Torrente.

No solo fue una promesa durante la campaña electoral: los vecinos del barrio llevan años solicitando la construcción de una rampa junto a las escaleras de acceso sobre la Z-40 para poder facilitar el paso a personas con movilidad reducida, carritos de bebés etc. Se trata de un proyecto “que quedó a medias en la legislatura anterior y que en esta no se está avanzando nada”, se lamenta Huerto. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza señalan que no hay en la actualidad partida presupuestaria para ello.

Los vecinos de la Asociación reclaman las citadas actuaciones en las comisiones pertinentes de la Junta Municipal.

Una zona para perros

A estas peticiones, se suman también las que trasladaron recientemente a la Comisión de Acción social y Sanidad de la Junta Municipal de Santa Isabel y que se centran en la necesidad de crear una zona específica para perros porque en el barrio “no tenemos grandes parques en el barrio, solo miniparques”, apunta Huerto. Actualmente, se puede soltar a los perros a horas específicas, a partir de las 21.00 lo cual supone que “en verano coinciden con niños que todavía están jugando y se generan algunos problemas”, señala Huerto. Para la creación de esta zona, desde Santa Isabel Tuya proponen utilizar uno de los múltiples solares municipales vacíos que se encuentran por diversos puntos del barrio, como por ejemplo el que está situado en la calle Juventud y Guillermo Fatás. “Creemos que no supondría mucho gasto, solo hay que adecentar el lugar, acondicionarlo, dotarlo de fuentes, dispensadores de bolsas para recoger excrementos y papeleras”, opina Huerto. “Esta es una de nuestras principales reivindicaciones desde hace tiempo”, puntualiza.

A raíz de la celebración el pasado fin de semana del Pet Market ZGZ, la consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, anunció que el ayuntamiento prevé incrementar la dotación de Espacios de Esparcimiento -tanto de suelta como de parques caninos- en diferentes espacios de la ciudad y apuntó que se están estudiando varias zonas, entre ellas, Santa Isabel. Desde Santa Isabel Tuya acogen con optimismo este anuncio y esperan obtener noticias pronto.

Otro de los problemas a los que se enfrentan los vecinos es la falta de concienciación de los dueños de mascotas con la recogida de deposiciones caninas.

Si bien Huerto admite que se han acometido mejoras en el barrio -como la reposición de arbolado o el arreglo de bancos que estaban deteriorados- cree que todavía queda “mucho por hacer”. Recientemente se adecentó el Centro de Salud “tras más de diez años reclamando que se limpiaran las pintadas exteriores y se mejorase la falta de ventilación en los cubículos”, lo que para Huerto “demuestra que reivindicar sirve para que se lleven a cabo actuaciones”.

“No hay nada nuevo, seguimos pidiendo lo mismo”, se lamenta Huerto que saca a colación otro de los temas que se llevan reclamando años y que es dotar de uso a los solares vallados y vacíos. “Creemos que con poca inversión se pueden hacer cosas muy buena para el barrio”, opina.