Los vecinos de la Magdalena reclaman más bancos: "Han dejado la plaza lisa y lasa"

Los vecinos del entorno de la Magdalena se han concentrado este miércoles para exigir más bancos para su plaza. Sentados en sillas, han reclamado a PP-Cs que reponga todos los elementos -incluidas fuentes y papeleras-, que han desaparecido tras la reforma, en la que se han invertido 141.500 euros.

De todos los bancos que había solo se conservan dos, instalados hace apenas unas horas. Estos, sin embargo, tampoco convencen a los vecinos, ya que, según denuncian, son “viejos y reciclados” y únicamente se les ha aplicado una capa de barniz.

Desde el área de Servicios Públicos defienden que “se ha puesto el modelo que ha determinado Patrimonio” y que al margen de la fuente situada en la pared del instituto está prevista otra que se colocará “en cuanto las temperaturas lo permitan”, ya que se quieren evitar problemas por las heladas.

Respecto a los aparcabicis, otra de las reivindicaciones vecinales, avanzan que se pondrán “en la calzada del Coso”, una decisión con la que se pretende “mejorar la seguridad vial”. Desde el Consistorio insisten en que “se está acabando de hacer la obra”, pero los vecinos no aceptan sus argumentos. “No puede ser que en San Miguel hayan hecho semejante obra y aquí nos hayan dejado una plaza lisa y lasa. Ya en el proyecto vimos que no había ningún accesorio, y la realidad ha venido a confirmarlo. Nos están quitando lo poquico que teníamos en el barrio”, ha lamentado uno de los asistentes.

Otra de ellas ha criticado que no se consultara al barrio. “El nuevo suelo está muy bien, ya que ayudará a evitar caídas. Pero las papeleras… No puede ser que no dejen ni una y que luego te multen si no limpias los excrementos de tus mascotas”, decía.

A la protesta han acudido también niños del barrio, cada uno con un banco de colores pintado en un folio. También representantes de Zaragoza en Común (ZEC), entre ellos los concejales Pedro Santisteve y Luisa Broto, así como la exedil Teresa Artigas.