El sector del taxi anuncia que empleará “todos los medios legales” contra la segunda línea del tranvía que plantea el PSOE

El sector del taxi ha anunciado este viernes que empleará “todos los medios legales” para evitar la segunda línea del tranvía propuesta por el PSOE. El presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi (APATZ), Miguel Ángel Perdiguero, ha asegurado en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que la propuesta, lanzada por la candidata socialista a la Alcaldía, Lola Ranera, “hundiría la economía de más de 1.777 familias” y tendría incluso mayores consecuencias que la línea 1.

“Aún hoy no hemos recuperado giros por el trazado del tranvía. En su día no se tuvo en cuenta al sector del taxi. Tenemos interiorizado el maltrato sufrido durante la ejecución de la línea 1, lo pasamos muy mal, y muchos compañeros tuvieron que malvender sus licencias. Gracias al tranvía somos menos ágiles”, ha dicho.

Lo ha hecho en un debate en el que, entre críticas de PP-Cs, Ranera ha defendido “un pacto con grandeza” en el que los ciudadanos sean los protagonistas, recalcando también que la movilidad sigue siendo “uno de los principales problemas de la ciudad” y que el Ayuntamiento no ha sido capaz de dar respuesta al cambio de hábitos que impuso la pandemia.

Tanto el alcalde, Jorge Azcón, como la concejala de Movilidad y Servicios Públicos, Natalia Chueca, han calificado la propuesta del PSOE de “ocurrencia”. “La señora Ranera no va a explicar su modelo de financiación porque no sabe y no puede”, ha dicho el regidor.

En esta línea, Chueca ha asegurado no ver hay ninguna explicación razonable. “Solo hay una y es política. Se tenía que preparar el mitin delante de todo el partido y no tenía nada que ofrecer. Debe ser duro estar delante de su líder y no tener nada que decir”, ha aseverado.

También Vox ha afeado al PSOE que siga en bucle con el tranvía “por falta de ideas”. “Es triste dejar la ciudad como la más endeudada y que su gran proyecto para la próxima campaña electoral sea la línea 2. Es inviable. Hacen bueno el dicho de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Condenan al vehículo privado de los más humildes”, ha manifestado la concejal Carmen Rouco.

Mientras, Alberto Cubero, de ZEC, ha asegurado que los últimos han sido “cuatro años perdidos en materia de movilidad” y ha criticado la subida de un 8% del precio del bus “aprovechando que el Gobierno central lo bonificaba”. Y Fernando Rivarés, de Podemos, ha recalcado que la movilidad “está peor ahora pese a costar 20 millones de euros” y ha lamentado que PP-Cs no haya pedido fondos europeos para ningún proyecto de alta capacidad.