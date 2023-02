Azcón dice que construir la línea 2 del tranvía de Zaragoza es "inviable"

El sábado la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, lanzó el que seguro será uno de sus grandes proyectos de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo, la línea 2 del tranvía. Y este lunes el alcalde, Jorge Azcón, ha querido echarlo por tierra. Porque según el regidor popular lo que está tratando de hacer la socialista es "engañar a los ciudadanos" con una promesa que resulta del todo "inviable". Tanto técnica como económicamente, según ha dicho.

La concejal portavoz del grupo municipal aprovechó su acto de presentación, en el que participaron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el líder del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, para lanzar la iniciativa. Con la segunda línea, que cruzaría la ciudad de este a oeste, completaría el servicio de transporte público que inauguró el exalcalde Juan Alberto Belloch. La edil aseguró que si es elegida para encabezar el Consistorio zaragozano utilizaría la ayuda de los fondos de la Unión Europea para hacerlo realidad.

No obstante, Jorge Azcón ha criticado que se trata de un plan "inviable técnica y económicamente". Y ha recordado que esta es "la cuarta vez" que el Partido Socialista lo promete. "¿Por qué cada vez que prometían la segunda línea del tranvía no lo hacían verdad? No lo van a contestar pero yo se lo voy a decir, porque es inviable", ha dicho el regidor.

De hecho, ha apuntado los "millones y millones de euros" que han tenido que salir de las arcas municipales porque no se cumplen las expectativas de la línea 1, que une la ciudad de norte a sur, entre Valdespartera y Parque Goya. En concreto, en 12 años el Ayuntamiento ha abonado 14 millones de euros por el déficit de usuarios, ya que el pliego de condiciones contempla una compensación a la empresa que gestiona el servicio siempre que la brecha entre las previsiones y los viajeros reales supere el 10%. "No es económicamente sostenible", ha incidido.