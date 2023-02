Conciliación familiar y Cincomarzada en Zaragoza: ¿qué te parece que los niños tengan fiesta también el viernes?

La conciliación familiar no es fácil en el día a día, aunque sea uno de esos términos de moda, que tan bien quedan en las presentaciones de recursos humanos y en los discursos de las campañas electorales. Cuando las fiestas de progenitores e hijos no coinciden, las cosas se complican un poco más. Es el caso de los residentes en Zaragoza capital con la inminente Cincomarzada; el calendario laboral pasa el festivo del día 5 (domingo) al 6 (lunes), como ha hecho con otras fiestas tradicionalmente incluidas como días no laborables debido a que caen en domingo. Hasta ahí no hay problema.

La complicación para las familias con hijos en edad escolar surge cuando hay un festivo en el entorno académico y el día es laborable; en edades muy tempranas de los pequeños hay que recurrir a guarderías con horario extendido, familiares de los que ejercen gratis esa tarea o canguros que cobran por horas. Si es un día, la cosa se maneja lo mejor posible, pero si se trata de más jornadas (como pasa en Semana Santa, el Pilar o Navidad) la situación es más complicada y las soluciones más costosas, ya sea en dinero o en tiempo; si no se quiere (o no se pueden) hacer desembolsos grandes, las parejas en las que ambos trabajen fuera de casa se ven obligadas a buscar días libres de manera algo irregular, o recurrir demasiado al tesoro que son los abuelos.

